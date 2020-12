Cine este turcul care o poate salva pe Dinamo! "E de acord sa se asocieze cu noi!" Are sute de magazine deschise in toata lumea 

Suporterii si cei implicati la Dinamo cauta surse de finantare pentru a salva clubul.

Potrivit jurnalistilor de la Fotosport, unul dintre oamenii de afaceri care s-ar putea implica la Dinamo este Abdullah Kigili. Reprezentantii clubului din Stefan cel Mare spera sa-l convinga sa investeasca si chiar sa preia clubul, desi in acest moment discutiile cu turcul in varsta de 77 de ani sunt legate de un contract de sponsorizare.

Informatiile au fost confirmate de directorul de marketing al lui Dinamo, Radu Birlica. "Am vorbit cu om de afaceri care sa sponsorizeze clubul cu o suma foarte mare. E si la Fenerbahce si la inca un club din prima liga din Turcia. Are o fabrica foarte mare de imbracaminte. I-am prezentat si partile negative si pe cele pozitive si e de acord sa se asocieze cu noi in conditiile astea", a declarat Birlica, potrivit GSP.

Abdullah Kigili are peste 225 de magazine de haine deschise in toata lumea, avand in plan sa deschida alte circa 100 de magazine in Romania si Bulgaria. El este vicepresedintele lui Fenerbahce de 11 ani, ocupand functii de conducere si in cadrul federatiilor de wrestling, schi si fotbal din Turcia.