Emil Ursu, mijlocaș important al Diviziei A în a doua parte a anilor '80, e unul dintre apropiații lui Cristi Borcea, fost investitor la Dinamo. Ursu, sfertfinalist cu Victoria București în Cupa UEFA, a povestit pentru Sport.ro un capitol mai puțin cunoscut al tinereții lui Cristi Borcea. Anii în care-și dorea să devină fotbalist. Mare fan Dinamo, Borcea și-a făcut junioratul la Progresul într-o echipă unde evolua și Liviu Ciobotariu.

Emil Ursu: "Borcea stătea într-un bloc cu steliști!"

Îl cunoașteți de foarte mult timp pe Cristi Borcea. Ce șanse mai sunt ca el să investească la Dinamo?

Nu știu dacă el se mai întoarce la Dinamo după cinci-șanse ani de pușcărie. L-am cunoscut când eu aveam 20 de ani și el avea 14 ani. Era copil. Stătea într-un bloc numai de steliști, era singurul dinamovist de pe scară. Pe undeva pe la Macaralei, eu stăteam vis-a-vis. Venisem de la un turneu din străinătate cu Dinamo, s-a băgat pe sub pielea mea, a venit și fratele meu mai mare în București, am crescut împreună. Am stat un an la garsonieră, pe urmă am avut apartament. Ulterior, el și fratele meu au locuit mai mult în casa mea, trei ani, până m-am căsătorit eu, în 1988.



A stat el mai mult în casa dumneavoastră?

Eu eram mai mult în cantonament. Mai ales când erau cupe europene, jucam miercuri-duminică. Dacă ne dădea drumul o zi pe săptămână să ajungem acasă, mai ales când a venit Florin Halagian. În rest, eram numai în cantonamente.

"Borcea a fost fundaș central la Progresul, în grupă cu Liviu Ciobotariu"

A jucat și el fotbal.

I-a mers mintea să facă bani. A avut flerul de a face bani. Eu l-am adus la Dinamo, a fost fundaș central la Progresul cu Liviu Ciobotariu în grupă. L-am adus la noi, la Victoria, la juniori. La 18 ani l-a angajat un prieten de-al nostru la butelii. Și și-a găsit drumul. Cu gaz!



N-a putut să facă în paralel cu munca și fotbal?

Nu, ce nu-i plăcea la fotbal era... munca. În momentul în care l-am dus la Flacăra Moreni, era un frate de-ai lui Ion Nunweiller antrenor (n.r.: - Victor Nunweiller). Ce l-a alergat... Când a văzut că-l aleargă așa, a zis: 'mă las de fotbal!' Și s-a angajat la butelii. Și iată unde a ajuns!

Emil Ursu: "Când a jucat contra lui Dinamo, nu-i vedea decât numărul lui Răducioiu"



Avea calități de fundaș central?

Avea, avea. Dar când a jucat contra lui Dinamo am fost să-l văd. La Dinamo era atacant Răducioiu, nu-i vedea decât numărul (n.r.: - râde în hohote).



Cu viteza asta trecea Răducioiu de Borcea?

Da, au fost glumele alea că se certa cu mingea, când au apărut imaginile că s-a lovit cu mingea în față, dar să știți că joacă tenis cu piciorul foarte bine! Am jucat de foarte multe ori cu el și cu Adi Mutu tenis cu piciorul.

Produs al școlii din Ștefan cel Mare, Emil Ursu e dinamovist până-n măduva oaselor. A fost mult timp antrenor la juniorii lui Dinamo, unde i-a avut elevi pe Marica, Mitea, Radu Ștefan, Pulhac sau Zicu, a fost antrenor principal la Concordia Chiajna în Liga 1, iar în prezent e șef al Centrului de copii și juniori de la FC Voluntari.