"Sa iasa in fata si sa spuna ce se intampla, nu sa stea ascunsi!" Spaniolii de la Dinamo, trasi la raspundere! "Nu vad ce iesire mai exista"

Situatia de la Dinamo i-a lasat cu un gust amar pe toti cei care au trecut pe la club.

Fostul jucator si antrenor al echipei din Stefan cel Mare, Flavius Stoican, a comentat ceea ce se intampla la Dinamo.

Actualul antrenor al echipei Viitorul Pandurii Tg. Jiu s-a declarat dezamagit de investitorii spanioli, pe care spune ca nu i-ar ajuta daca i s-ar cere acest lucru.

"Foarte urat, dezamagire mare pentru toti suporterii dinamovisti, pentru oamenii de fotbal. La inceput parea un proiect foarte frumos, cu investitori, cu jucatori foarte buni, un antrenor care putea sa isi puna amprenta asupra jocului. Nu vad ce iesire mai exista.

Cel mai bine e sa vina cei care au promis, sa iasa in fata, sa spuna de ce s-au intamplat lucrurile astea, nu sa stea ascunsi, e foarte urat. Mai departe, sunt oameni care stiu ce au de facut, in cazul in care lucrurile merg mai rau decat este cazul acum", a declarat Flavius Stoican.

In acest moment, dupa 12 etape, Dinamo este pe locul 12 in clasamentul Ligii 1, cu 12 puncte. Echipa mai are 3 partide de disputat in 2020, impotriva celor de la Poli Iasi, CFR Cluj si Academica Clinceni.