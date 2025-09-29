Duminică, pe terenul ”Piți Varga” din Ștefan cel Mare, CS Dinamo București și Steaua București s-au întâlnit în două derby-uri, jucate în Liga de Tineret (campionatul Under 18) și Liga Elitelor Under 17.

Au fost două partide spectaculoase, în care s-au marcat 11 goluri și în care marile rivale și-au împărțit victoriile.

CS Dinamo - Steaua 2-4 în Liga de Tineret (Seria Est, etapa 9)



Au marcat: Rareș Cernamoriț, Tudor / Alexandru Iordan (2), Mario Ilie, Filip Fulger

* CS Dinamo a jucat din minutul 30 în zece, după eliminarea lui Petringenaru

CS Dinamo U18: Corjenco – Gagiu, Vasiluță, Cernamoriț, Ene – Simion, Dinu, Constantinescu – Petringenaru, Iosofache, Vlaicu

Au mai jucat: Tudor, Lehăduș, Stan, Fundăneanu

Antrenor: Ionuț Voicu

Steaua U18 - Antrenor: Sorin Călinescu

CS Dinamo - Steaua 4-1 în Liga Elitelor U17 (Seria Est, etapa 9)



Au marcat: Turcu, Lungan, Păun, Stoica / Dragoș Barbu

CS Dinamo U17: Ioja – Lungan, Gheorghe, Turcu, Dragomir - Lazăr, Preda, Damaschin – Balcă, Stoica, Păun

Au mai jucat: Dobre, Cârstea, Doliș, Frigioiu, Nicula

Antrenor: Emil Ursu

Steaua U17 - Antrenor: Laurențiu Diniță

Clasamentul din Liga de Tineret



1. Farul Constanța 27 p.

2. FCSB 21 p.

3. FC Bacău 21 p.

4. Rapid 18 p.

5. CS Dinamo 12 p.

...

Clasamentul din Liga Elitelor U17



1. FCSB 23 p.

2. Farul Constanța 23 p.

3. CS Dinamo 22 p.

4. Steaua 19 p.

5. Rapid 18 p.

...

Info și foto: CS Dinamo Fotbal, Steaua București

CS Dinamo și Steaua s-au întâlnit luna trecută și la seniori, în Liga 2, scor 0-0

