Sotia lui Niculae a pus 'PATRON NOU' la echipa cat timp milionarul e inchis! Anunt de ultima ora dupa Astra-Dinamo! Cine e seful suprem in club

Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare la mijlocul acestei saptamani.

Patornul Astrei a vrut sa ii asigure pe fotbalisti ca clubul merge inainte chiar si cu el in spatele gratiilor. Sotia omului de afaceri le-a facut o vizita jucatorilor chiar in ziua meciului cu Dinamo pentru a le transmite mesajul lui Niculae. Problemele cu banii se vor rezolva, iar Dani Coman, actualul presedinte de la Astra, a primit putere absoluta in club. Anuntul a fost facut de Eugen Neagoe dupa victoria in fata 'cainilor'.

"Dani, presedintele nostru, a primit puteri depline la Astra. Stiam ca e important, dar doamna Niculae ne-a transmis ca de acum el va fi persoana in care va trebui sa avem toata increderea, el se va ocupa sa ne ajute cu toate problemele si are raspundere maxima pentru ceea ce se intampla cu Astra", a spus Neagoe la conferinta de presa.

Dani Coman a fost curtat de mai multe cluburi in ultimii ani, dar a preferat sa ramana la Astra de fiecare data. In acest moment, Coman e persoana care decide totul la fosta campioana a Romaniei, situatie care se va mentine pana la iesirea de la inchisoare a patronului.

Atat jucatorii, cat si antrenorul Neagoe i-au dedicat lui Niculae victoria obtinuta in fata lui Dinamo dupa golurile lui Vali Gheorghe si Stahl.