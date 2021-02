EXCLUSIV | "Ambele echipe sunt pline de bani si au conditii bune!" :) Gluma ZILEI inainte de Astra - Dinamo! Reactie dura dupa ce Niculae a fost arestat

Astra si Dinamo se intalnesc in etapa cu numarul douazeci si patru din Liga 1.

Ambele echipe vin dupa doua meciuri consecutive fara infrangere, insa situatia financiara ale celor doua cluburi continua sa fie extrem de dificila.

Mai mult, Astra sufera si mai tare, dupa ce patronul Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, iar situatia de la echipa ar putea deveni si mai incerta.

Dumitru Dragomir a vorbit despre situatia celor doua cluburi, facand haz de necaz, dar si despre arestarea lui Niculae, avand o reactie transanta la adresa acestui subiect.

"Amandoua sunt pline de bani si conditii bune, in care jucatorii sa joace cu zambetul pe buze. Vai de mama noastra! Daca aduni datoriile de la ambele echipe, te ingrozesti.

Ma mir, pe spaniolii astia nu i-a luat nimeni pentru ce au facut la Dinamo. Dar il aresteaza pe Copos, Becali, Netoiu, Borcea, toti au fost arestati si bagati la puscarie", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.

In ceea ce priveste situatia patronului de la Astra, fostul sef al Ligii a oferit un raspuns dur pentru modul in care a fost condamnat: "Parerea mea e ca se fac in continuare abuzuri. Ioan Niculae, daca il chema X si era multinationala cu straini, atunci nu patea nimic. Cand a cumparat 5 combinate a deranjat extraordinar. In loc sa ajutam pe cei care stiu sa faca bani si sa dea locuri de munca, ii bagam la puscarie.

Ioan Niculae le-a dat o palma extraordinara celor care au spus ca a plecat din tara. El nu trebuie sa faca puscarie. Eu cred ca echipa de fotbal va avea de suferit. Daca nu e patronul, se pierd mii de locuri de munca.

Fata lui este foarte desteapta si cu multa minte, problema este ca tot fotbalul romanesc sufera. Marea majoritate a patronilor din fotbal s-au dus la puscarie, in mare parte nevinovati".