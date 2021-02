Probleme pentru Dinamo inainte de meciul cu Astra! Jerry Gane a facut anuntul! Unul dintre jucatorii importanti va lipsi

Dinamo o va infrunta pe Astra, meci care conteaza pentru etapa cu numarul 24 a Ligii 1.

Dupa ce au remizat cu Sepsi in etapa trecuta, 0-0, "cainii" spera sa invinga la Astra si sa-si pastrezele sansele pentru calificarea in play-off. Dinamo se afla pe locul 11, la 8 puncte de primul loc de play-off, ocupat de Academica Clinceni. Dinamovistii mai au de jucat cu Astra, Voluntari, Poli Iasi, CFR Cluj, toate in deplasare, iar pe teren propriu cu Viitorul Constanta, FC Arges si Academica Clinceni. Jerry Gane a vorbit si despre problemele de lot pe care le are, insa spera ca echipa sa adune puncte.

"Este un moment important pentru a incepe sa castigam puncte. Am trecut de jumatatea returului, mai sunt 7 etape de disputat, mai sunt doar 21 de puncte in joc. Intalnim o echipa din aceeasi zona a clasamentului, Astra cu problemele ei, noi cu ale noastre. Trei dintre atacantii nostri, Nemec, Blejdea si Moldoveanu, nu vor face deplasarea la Giurgiu din cauza problemelor medicale, dar sper ca echipa sa regaseasca drumul spre gol", a declarat tehnicianul dinamovist pentru site-ul oficial al clubului.