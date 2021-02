Astra - Dinamo, LIVE TEXT de la 20:30 | Ultima sansa pentru cele doua echipe in lupta pentru un loc de playoff! Dinamo nu a mai castigat de trei etape

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Astra si Dinamo pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Astra Giurgiu si Dinamo dau una dintre ultimele batalii in incercarea de a prinde un loc de playoff.

Cele doua echipe se afla departe in acest moment de locul 6 ocupat de Clinceni, care are 35 de puncte. Dinamo are 26 de puncte, iar Astra 25.

Echipa care va castiga aceasta partida se va apropia la 6 puncte de zona playoff si va putea spera in continuare in ultimele sase etape din sezonul regulat. In schimb, echipa care va pierde isi va diminua considerabil sansele la un loc in primele sase si se va concentra mai degraba pe lupta pentru evitarea retrogradarii.

De asemenea, in eventualitatea in care meciul se va termina la egalitate, celor doua echipe le va fi de asemenea foarte greu sa mai emita pretentii la primele locuri.

Astra are doua victorii in ultimele trei etape, ambele in deplasare, 3-1 cu Voluntari respectiv 3-1 cu Poli Iasi. Echipa lui Eugen Neagoe a pierdut insa unul dintre principalele atuuri odata cu plecarea lui Budescu in Arabia Saudita la Al Damac.

De partea cealalta, Dinamo nu a mai castigat de trei etape in Liga 1 si nu a marcat niciun gol. Echipa lui Ionel Gane a remizat cu Sepsi, scor 0-0, si a pierdut cu Unversitatea Craiova in deplasare si cu FCSB pe teren propriu cu acelasi scor, 0-1.

Gane nu se va putea baza la acest meci pe Adam Nemec care a avut probleme musculare la meciul cu Sepsi si a fost schimbat.

Echipele probabile:

Astra: Popa- Sousa, Gaman, Graovac, Bruno- Wuthrich, Boe-Kane, Canadija- Stahl, Montini, V. Gheorghe

Dinamo: Esanu- Sorescu, Puljic, Ehmann, St. Filip- Nepomuceno, Anton, Rauta, Fabbrini- Achim- Magaye Gueye