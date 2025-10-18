Sorin Paraschiv, dublu campion cu Steaua București în 2005 și 2006, a analizat evoluția modestă din Liga 1 a FCSB-ului în acest tur de sezon regulat. Fost component al echipei care a jucat semifinală de Europa League în 2006, „Para” crede că nici Tănase, nici Olaru, și nici Șut nu au, în momentul de față, profilul unui lider adevărat.



Paraschiv, care urmează acum cursurile pentru directori sportivi la FRF, a comentat în exclusivitate pentru Sport.ro debutul slab de campionat al campioanei en-titre: „Au început rău, dar sunt în creștere la ultimele meciuri. Au pierdut multe puncte și pe teren propriu. Important este că au timp să-și revină. Campionatul e lung, echipele din fața lor nu sunt constante. Nu văd o echipă care să câștige tot. A fost Craiova, însă a început și ea să dea rateuri”.



Una dintre cauzele depistate de fostul căpitan al Stelei pentru jocul sub așteptări al fecesebiștilor este uzura jucătorilor: „S-au uzat pentru că au disputat foarte multe meciuri în sezonul trecut. Vacanța a fost scurtă, n-au avut timp să se relaxeze”.



Sorin Paraschiv: „Staff-ul tehnic trebuie să țină cont și de părerile jucătorilor”



Întrebat dacă nu ar putea fi vorba și de o pregătire fizică mai precară în acest an, mai ales că au fost zvonuri în presă care au spus că mai mulți jucători au contestat metodele preparatorului fizic Thomas Neubert și au spus că nu mai vor să facă antrenamentele tari de anul trecut, Paraschiv consideră că „în interior acolo sunt foarte multe discuții între antrenori, preparator, antrenori secunzi, staff medical. Toți aceștia țin cont și de părerea jucătorilor. Sunt sigur că au fost multe discuții în interior. Dar important acum este să-și revină, pentru că încă mai este timp să prindă play-off-ul și de acolo, după înjumătățire, distanțele se scurtează.”

L-am rugat pe fostul mijlocaș la închidere să indice jucătorul din lotul actual al FCSB-ului care este șeful de pe teren și din vestiar: „În momentul actual, nu văd pe nimeni. Nu văd în momentul ăsta un jucător care să facă diferența. Nici Olaru, nici Șut, nici Tănase. Olaru a fost lider anul trecut, înainte să se accidenteze. Acum, niciunul nu are constanță, niciunul nu este decisiv. Ei trebuie mai degrabă să se unească, să arate din nou ca un grup și să înceapă să aibă rezultate și în campionat, și în Europa League”.

