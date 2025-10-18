Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham trece printr-o perioadă neagră și este aproape de demitere.



În prezent, Nottingham Forest se află chiar deasupra liniei retrogradării, pe locul 17, cu doar 5 puncte, la un singur punct distanță de Burnley, aflată pe poziția 18. Pe ultimele locuri în Premier League se află West Ham, cu 4 puncte, și Wolves, cu doar 2.



Ange Postecoglou a ajuns la niște cifre de-a dreptul rușinoase în Premier League



Conform statisticilor publicate de Opta, Nottingham Forest traversează cea mai lungă serie fără „clean sheet” echipele aflate acum în Premier League: 15 meciuri consecutive fără să păstreze poarta intactă.



Și mai grav, Ange Postecoglou este antrenorul aflat pe cea mai lungă serie fără meci fără gol primit din campionat, mai exact 17 partide la rând!



