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Oficialul divizionarei secunde s-a fotografiat alături de noul său jucător. „Bine ai venit, Alex Băluță!” , a scris Florin Gardoș, pe pagina personală de Facebook .

Alex Băluță a semnat cu Chindia Târgoviște

Alexandru Băluță (32 de ani) s-a întors în fotbalul românesc și va evolua în Liga 2. După experiențele din MLS și Turcia, fostul jucător al FCSB-ului a semnat cu Chindia Târgoviște, clubul la care și-a făcut debutul în fotbalul profesionist.

Luni, 22 iunie, dâmbovițenii au oficializat transferul prin intermediul rețelelor sociale.

„Bine ai revenit la Chindia, Alex Băluță!

Chindia anunță transferul lui Alexandru Băluță, fotbalist cu realizări importante în fotbalul românesc şi cu cluburi tari din străinătate în CV. Băluță se întoarce la Târgovişte, oraşul în care și-a început povestea în fotbalul profesionist.

Cu 7 trofee cucerite în carieră, dintre care 4 pe plan intern, Băluță are și 8 selecții în echipa națională a României 🇷🇴, pentru care a marcat un gol.

În Superligă, Băluță a evoluat pentru FCSB, Universitatea Craiova sau Farul, iar în afara țării a jucat la Slavia Praga sau LAFC.

Transferul lui Băluță, cel mai titrat jucător care ajunge la Chindia în ultimii ani, confirmă ambițiile pe care clubul şi suporterii săi le au pentru acest sezon.

Târgovişte, pregăteşte-te! Mult succes, Alex!”, a transmis formația din Târgoviște.

CV solid pentru Alex Băluță

De-a lungul carierei, Băluță a cucerit șapte trofee, dintre care două titluri de campion al României cu FCSB, două titluri în Cehia cu Slavia Praga, o Cupă a României cu Universitatea Craiova, o Supercupă a României și o Cupă a Cehiei. De asemenea, a bifat opt selecții și un gol pentru naționala României.

Băluță a evoluat pentru cluburi precum Universitatea Craiova, FCSB, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și Farul. În tricoul FCSB-ului a adunat 81 de meciuri, 13 goluri și 12 pase decisive.

Despărțirea de formația roș-albastră s-a produs în vara lui 2025. A urmat un transfer la LAFC, unde a prins un singur meci la prima echipă, înainte de a ajunge la Boluspor. În Turcia a bifat opt apariții și o pasă decisivă.