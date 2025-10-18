Cele patru echipe naționale au avansat în faza play-off-ului din poziția de cele mai bune echipe plasate pe locul secund din grupele preliminariilor africane pentru CM 2026.



Africa are şansa unui loc în plus la turneul de anul viitor, câştigătoarea play-off-ului de luna viitoare urmând să se califice la turneul intercontinental de baraj din luna martie a anului viitor, la care vor fi stabilite ultimele două locuri pentru Cupa Mondială.

S-au stabilit duelurile din barajul african pentru play-off-ul Cupei Mondiale

Împerecherea pentru play-off-ul Africii s-a făcut astfel încât echipa cu cel mai bun loc în clasamentul FIFA să joace formația care ocupă cel mai slab loc, iar cea de-a doua ca valoare să o întâlnească pe cea de-a treia.



FIFA a publicat vineri clasamentul pe luna octombrie, mai devreme decât anunțase inițial.



Nigeria ocupă locul 41, Camerun se află pe 54, RD Congo pe 60, iar Gabon pe locul 77.



Semifinalele vor avea loc la 13 noiembrie, iar meciul decisiv trei zile mai târziu.

Marocul va găzdui luna viitoare play-off-ul african pentru CM 2026, dar locațiile meciurilor nu au fost încă anunțate.



Faza grupelor preliminariilor Africii s-a încheiat, marți, câştigătoarele celor nouă grupe calificându-se direct la turneul final de anul viitor din Canada, Mexic şi SUA: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire.

Agerpres.

