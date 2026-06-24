Daniel Pancu a plecat de la CFR Cluj și a semnat cu Rapid, unde își dorește să câștige titlul încă din primul sezon.

Rapidul este activ pe piața transferurilor pentru a-i asigura noul antrenor toate condițiile.

Victor Angelescu a anunțat două transferuri la Rapid

Victor Angelescu a fost întrebat despre viitoarele mutări ale giuleștenilor, iar președintele lui Rapid a dezvăluit că doi jucători sunt foarte aproape să semneze cu formația alb-vișinie.

Oficialul Rapidului a spus că se așteaptă cei doi fotbaliști să se alăture lotului din cantonamentul din Austria.

„Suntem în negocieri avansate cu doi jucători. Amândoi sunt străini şi negocierile sunt avansate. Aproape de începutul cantonamentului din Austria sper să-i avem aici.

Mai sunt discuţii şi despre plecări, pentru un jucător avem şi ofertă. Acum nu suntem de acord cu suma, sunt unul, doi jucători de care vrem să ne despărţim. Vă daţi seama de cine nu mai e în lot. Poate afectăm negocierile cu alte echipe şi nu vreau să spun”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Rapid a făcut anunțul: ”Bun venit!”

În staff-ul tehnic al lui Daniel Pancu s-a alăturat astăzi Eros Giglia, deținător al licențelor FIGC și UEFA B, care a activat în ultimii doi ani ca preparator fizic la Genoa CFC, club patronat de acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu.

”Eros Giglia se alătură staff-ului tehnic! Deținător al licențelor FIGC și UEFA B, de la prestigiosul Centru Tehnic de la Coverciano, Eros este specializat în creșterea performanței și dezvoltarea atleților la nivel de elită.

În ultimii doi ani, italianul în vârstă de 30 de ani a activat ca preparator fizic la Genoa CFC. Bun venit, Eros! Mult succes în alb-vișiniu!”, se arată în comunicatul emis de giuleșteni.