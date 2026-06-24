Thiam a rămas liber de contract după ce roș-albaștrii au decis să nu îi prelungească înțelegerea.

Atacantul senegalez adus în vara anului trecut nu a impresionat în tricoul lui FCSB, reușind doar șapte goluri și două pase decisive în 47 de meciuri.

Mamadou Thiam rămâne în Superliga și semnează cu echipă importantă

Thiam a fost adus de FCSB de la ”U” Cluj în august 2025, după doar un sezon de la revenirea în tricoul „Șepcilor Roșii”.

Fost echipă din România a senegalezului nu a stat pe gânduri în momentul în care fotbalistul de 31 de ani a rămas liber de contract și l-a contactat, conform Ştiri de Cluj. Mamadou Thiam este foarte aproape să semneze cu echipa ardeleană.

Atacantul de 31 are 22 de goluri și opt assist-uri în 78 de meciuri în tricoul lui ”U” Cluj.

Mamadou Thiam este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.