Extrema de 21 de ani s-a accidentat la glezna stângă în meciul României U21 cu Cipru U21, scor 2-0, din preliminariile pentru Euro 2027.



Musi a fost faultat dur de cipriotul David Djiama în minutul 28, a cerut schimbare și a părăsit terenul pe targă, fiind văzut ulterior în cârje.



Anunțul făcut de Zeljko Kopic despre Alex Musi înainte de derby-ul Dinamo – Rapid



La conferința de presă de sâmbătă, antrenorul Zeljko Kopic a oferit ultimele detalii despre starea jucătorului: „Musi se simte mai bine. Mai avem peste 24 de ore până la meci și vom vedea cum va fi. Mă bucur că nu e nimic grav. Vom decide mâine dacă poate juca. Dacă nu, important este să fie pregătit pentru următorul meci”.



Alexandru Musi este una dintre revelațiile sezonului pentru Dinamo. În cele 12 meciuri jucate până acum, mijlocașul a reușit 3 goluri și 2 pase decisive. Cota sa de piață este de 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

