Toni Petrea și-a găsit cu greu cuvintele, după ce a retrogradat cu Chindia Târgoviște: ”Cum putem fi?”

Rezultatul din meciul lui FC Argeș, care a câștigat cu 3-0 cu Petrolul Ploiești, i-a dus pe dâmbovițeni în Liga 2, chiar la primul meci pe noul stadion din Târgoviște.

Toni Petrea și-a găsit cu greu cuvintele după meciul cu FC Voluntari. Antrenorul a amintit de rezultatele echipei înainte ca acesta să preia echipa.

Toni Petrea: ”Suntem supărați, dezamăgiți”

"Cum putem fi? Supărați, dezamăgiți. Din păcate, nu am reușit mai mult. Am făcut cadou două goluri și apoi alte oportunități. Repriza a doua am jucat mai bine, am înscris de două ori, însă nu am avut puțină șansă pe final să mai înscriem.

Când am preluat echipa, era pe ultimul loc, cu 3 puncte, nu prea mulți ne dădeau șanse. Dar jocul nostru și rezultatele anterioare venirii mele au fost destul de bune și echipa a crescut și în joc și a urcat și în clasament.

Dar în acest play-out am avut și probleme în special din cauza accidentărilor numeroase. La fiecare joc, am acut cel puțin câte un accidentat. Azi l-am băgat pe Neguț în repriza a doua, deși nu e total refăcut, a insistat și apreciez asta.

Prea multe nu am ce să le reproșez, nu doar în seara asta, au făcut cât au putut. Dar sunt momente în viața unei echipe pe care noi nu le-am valorificat", a spus Toni Petrea.

S-au încheiat socotelile în play-out!

Chindia a remizat dramatic cu FC Voluntari, la inaugurarea noului stadion din Târgoviște, scor 2-2, și a retrogradat matematic în Liga 2 după ce FC Argeș a câștigat la Pitești cu Petrolul, 3-0.

UTA Arad merge la baraj de pe locul 13, după 1-1 pe teren propriu cu FCU Craiova, echipă care a câștigat play-out-ul și va juca la barajul pentru Conference League cu FC Voluntari.

Petrolul Ploiești a încheiat sezonul pe locul nouă, cu 34 de puncte, urmată de U Cluj (33 de puncte) și Hermannstadt (31 de puncte).