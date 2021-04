CFR Cluj a incercat sa dea o super-lovitura cu 'eroul' Nita pana in ultimul moment! Cine a discutat cu portarul lui Sparta Praga

Florin Nita (33 ani) si-a prelungit contractul cu Sparta Praga.

Prestatiile bune atat de la echipa de club, cat si de la nationala, acolo unde a devenit titular dupa retragerea lui Tatarusanu, i-au adus lui Nita un nou contract cu echipa din Cehia.

Cu toate astea, portarul roman ar fi putut sa revina in tara, iar numele sau a fost asociat cu cluburile din varful clasamentului. Campioana CFR Cluj ar fi incercat pana in ultimul moment sa il convinga sa revina in tara, anunta Fanatik.

Mai mult decat atat, oficialii din Gruia ar fi apelat la Alexandru Chipciu pentru a discuta cu Nita si a-l convinge sa semneze.

Nita a ajuns unul dintre obiectivele lui CFR Cluj in conditiile in care contractul lui Giedrius Arlauskis este valabil pana in vara, iar cel al lui Grzegorz Sandomierski expira la finalul sezonului.

In conditiile astea, Cristi Balgradean ramane singurul portar cu experienta din lotul lui Iordanescu pentru sezonul urmator.