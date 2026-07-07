Săndoi, fost jucător emblematic al Craiovei și component al României la Mondialul din 1990 , și-a început cariera de antrenor principal în sezonul 1999-2000, unul în care a jucat finala Cupei României, dar a salvat cu emoții echipa din Bănie de la retrogradare.

Fost căpitan și antrenor al Universității Craiova, Emil Săndoi a vorbit la Poveștile Sport.ro , emisiune moderată de Andru Nenciu, despre evenimentele impresionante ale vieții sale, dar și despre un moment care i-a estompat cursul firesc pe terenul de fotbal.

Emil Săndoi, amintire la Poveștile Sport.ro. Cum a fost pus antrenor la Universitatea Craiova

Craiova a încheiat pe locul 13 sezonul de Divizie A, dar a disputat finala Cupei României, una pierdută contra lui Dinamo, scor 0-2. Emil Săndoi a rememorat acel episod, care l-a marcat, dar care l-a călit și i-a oferit o nouă perspectivă asupra fotbalului, pe care a început să îl vadă cu alți ochi din acel moment.

La acea vreme, Săndoi a fost pur și simplu luat din teren și pus antrenor principal la clubul din Bănie.

”A fost o adrenalină cu care am fost încărcat, de un an! Am trecut prin niște experiențe incredibile. Eram, efectiv, un simplu jucător de fotbal, un simplu jucător al echipei. Apoi, s-au mutat toate responsabilitățile pe umerii mei! O presiune imensă! (...)

A fost un campionat cu totul și cu totul special, în care eu fusesem numit antrenor după câteva etape de la începutul campionatului. Până atunci eram jucător.

A fost o experiență din care am învățat foarte mult. Cred că am avut 13 jocuri fără înfrângere, în care nici n-am primit gol. După aceea, ne-au destabilizat anumite situații intenționate și am ajuns într-o situație... eram în subsolul clasamentului, am reușit să câștigăm un joc acasă și probabil nu mai aveam emoții.

Noi știam valoarea echipei, pentru că în acel campionat am jucat finală de Cupa României și am eliminat echipe serioase, inclusiv Steaua, cu Ienei antrenor, Rapid, cu Mircea Lucescu antrenor. Am jucat finala cu Dinamo, am pierdut-o, dar ne-am calificat în cupele europene", a spus Emil Săndoi, la Poveștile Sport.ro.