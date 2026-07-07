Este un adevărat cutremur la CFR Cluj. Damjan Djokovic și juristul Ioan Ivașcu sunt anchetați de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul Federației Române de Fotbal în legătură cu unele meciuri suspecte.

Damjan Djokovic, anchetat pentru meciuri trucate! Ioan Varga: ”Cine a greșit plătește!”

Termenul în dosar este pe 27 iulie. În ceea ce îl privește pe Djokovic, fotbalistul trecut și pe la FCSB este bănuit că ar fi luat intenționat un cartonaș galben într-un meci FC Botoșani - CFR Cluj, scor 0-1, disputat la data de 19 decembrie 2025.

Conform GSP, 80.000 de euro ar fi fost pariați pe meciuri suspecte, însă ar exista dovezi incontestabile și în privința unor meciuri din campionat, dar și internaționale.

Ioan Varga a reacționat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro după scandalul izbucnit la CFR Cluj.

”Cine a greșit plătește! Eu nu mă bag peste anchete. Fiecare pe limba lui. E major, are peste 35 de ani”, a spus patronul formației din Gruia.