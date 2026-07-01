Jurgen Klopp a părăsit-o pe Liverpool în iunie 2024, după nouă ani petrecuți pe banca „cormoranilor” și a decis să își continue activitatea ca director sportiv global al grupului Red Bull, din care fac parte echipe precum RB Leipzig, Leeds și Paris FC.

De-a lungul timpului au mai existat semne că germanul s-ar putea întoarce pe banca unei echipe, dar nu au fost negocieri concrete până acum.

Jurgen Klopp revine în antrenorat

Tehnicianul german a fost asociat în ultima vreme cu echipa națională a Germaniei, iar în urma eliminării șocante a nemților de la Campionatul Mondial, după 1-1 și 3-4 la loviturile de departajare cu Paraguay, Klopp pare foarte aproape să îl înlocuiască pe Nagelsmann.

The Telegraph a dezvăluit că oficialii nemți nu își mai doresc să continue alături de fostul antrenor al lui RB Leipzig și au început să negocieze cu Jurgen Klopp. Englezii au subliniat că fostul tehnician al Borussiei Dortmund este dispus să revină și să preia naționala.

Rămâne de văzut ce va întâmpla, pentru că Julian Nagelsmann mai are contract până în 2028 cu naționala Germaniei și a declarat că își dorește să continue, dacă oficialii naționalei își doresc asta.

Jurgen Klopp: "Nu este momentul să vorbim despre asta"

Analist TV pe durata Cupei Mondiale, Jurgen Klopp a fost întrebat la Magenta TV de ce ar fi nevoie pentru a fi convins să preia naționala Germaniei în acest moment. Antrenorul a refuzat să vorbească prea mult pe acest subiect, însă nici nu a exclus varianta.

"Nu m-am gândit la asta încă. Adesea am fost și eu în această situație ca antrenor, când un vis mi s-a spulberat. Înțeleg că oamenii îmi menționează numele atunci când vorbesc despre echipa națională, dar nu este momentul să vorbim despre asta.

Am acum un job care chiar îmi place. Germania a fost eliminată astăzi și nu este momentul să vorbim despre viitorul meu", a spus Klopp.