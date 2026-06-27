Oficialii lui Inter vor să îi întărească lotul lui Cristi Chivu pentru sezonul viitor, dar au pierdut deja una din principalele ținte din această vară.

Cristi Chivu l-a cerut pe Marco Palestra, care va semna cu Chelsea în cele din urmă, iar alt fotbalist pe care l-a cerut este pe cale să semneze cu altă echipă din Italia.

Cristi Chivu a pus ochii pe legenda lui Real Madrid

Inter are mare nevoie de fundaș dreapta după ce a ratat trasferul lui Marco Palestra și Denzel Dumfries, carre a semnat cu Real Madrid.

Cristi Chivu ia serios în calcul varianta de a-l aduce pe Dani Carvajal, care este liber de contract după despărțirea de Real Madrid, conform TMW.com.

Rămâne de văzut dacă fundașul spaniol va varianta finală, pentru că fotbalistul de 34 de ani vine după un sezon complicat la formația madrilenă.

Carvajal nu a reușit să joace foarte multe partide din cauza accidentarilor, dar și pentru că a revenit după o ruptură a ligamentelor încrucișate, care l-a ținut pe bară pentru o perioadă îndelungată.

23 de meciuri a jucat în Dani Carvajal în stagiunea trecută în pentru Real Madrid și a reușit o pasă decisivă.

4 milioane de euro este cota fundașului dreapta spaniol, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.