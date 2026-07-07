Este un adevărat cutremur la CFR Cluj. Damjan Djokovic și juristul Ioan Ivașcu sunt anchetați de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul Federației Române de Fotbal în legătură cu unele meciuri suspecte.

Fază ciudată în dosarul lui Djokovic: ”galben” pentru un gest inexplicabil

Termenul în dosar este pe 27 iulie. În ceea ce îl privește pe Djokovic, fotbalistul trecut și pe la FCSB este bănuit că ar fi luat intenționat un cartonaș galben într-un meci FC Botoșani - CFR Cluj, scor 0-1, disputat la data de 19 decembrie 2025.

Potrivit GSP.ro, care citează surse din anchetă, una dintre fazele ajunse pe masa Departamentului de Integritate și Antifraudă al FRF este legată de un cartonaș galben încasat de Djokovic după un gest ciudat petrecut în minutul 77.

După un moment în care Sebastian Colțescu, centralul acelei partide, a vrut să liniștească jocul, Djokovic a vrut să-i pună mingea în brațe adversarului său într-o manieră agresivă, gest sancționat de arbitru, evident, cu cartonașul galben.