Petrila nu a mai putut continua și a părăsit terenul cu ajutorul staff-ului medical, fără să poată călca. Fotbalistul a izbucnit în lacrimi pe bancă, semn că situația este serioasă. VEZI FOTO

Claudiu Petrila a primit un prim diagnostic îngrijorător, care îi poate încheia sezonul. Accidentarea a venit în minutul 80, după un duel cu Kennedy Boateng.

Primele informații indică o ruptură musculară, cu suspiciuni chiar de leziune severă. Cum Rapid efectuase deja toate schimbările, echipa a fost nevoită să termine meciul în inferioritate numerică.

Sezon încheiat pentru Petrila

Dacă diagnosticul se confirmă după RMN, șansele ca Petrila să mai joace în acest sezon sunt aproape inexistente. Practic, extrema giuleștenilor ar urma să rateze ultimele patru etape din play-off, informează GSP.

Lovitura este una importantă pentru Rapid, mai ales că jucătorul era unul dintre oamenii de bază. În acest sezon, Petrila a bifat 36 de meciuri în toate competițiile, cu cinci goluri și 11 pase decisive.