Claudiu Petrila, primul verdict al medicilor după accidentarea care l-a făcut să plângă în hohote la meciul cu Dinamo

Dinamo a învins-o pe Rapid cu 3-1 duminică seară.

În minutul 81, Claudiu Petrila s-a accidentat, iar imediat după ce a fost scos de pe teren fiind cărat, la propriu, de staff-ul medical al giuleștenilor, a fost surprins de camerele TV izbucnind în plâns pe bancă.

La două zile de la eșecul cu Dinamo, Rapid a revenit cu un comunicat despre Claudiu Petrila în care a evidențiat că medicii au stabilit diagnosticul accidentării: leziune musculară.

În acest sens, Claudiu Petrila va fi indisponibil restul sezonului. Rămâne de văzut când va reveni la echipa pregătită de Costel Gâlcă.

”Buletin medical. Accidentat în meciul cu Dinamo, Claudiu Petrila a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune musculară.

Din păcate, Claudiu nu va mai fi disponibil în acest sezon, iar durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Claudiu!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Cifrele lui Claudiu Petrila

Claudiu Petrila a fost adus în Giulești în februarie 2024, după ce Rapid le-a plătit celor de la CFR Cluj 750.000 de euro pentru serviciile fotbalistului din Sânnicolau Român.

Atacantul lateral a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale, pe lângă Rapid și CFR, la Sepsi OSK, LIPS Bihorul și Hidișelul.

  • CFR Cluj: 128 meciuri jucate, 15 goluri înscrise, 12 pase decisive
  • Rapid: 102 meciuri jucate, 19 goluri înscrise, 31 pase decisive
  • Sepsi OSK: 26 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Dinamo - Rapid 3-1

Milanov a deschis scorul în minutul 39, din pasa lui Armstrong. În actul secund, Cîrjan a majorat diferența la 2-0 în minutul 59, iar Musi a înscris golul 3 în minutul 71.

Rapid a înscris prin Paraschiv în minutul 88, iar cele trei puncte au mers către Dinamo la finele partidei.

Publicitate
