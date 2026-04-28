Claudiu Petrila, primul verdict al medicilor după accidentarea care l-a făcut să plângă în hohote la meciul cu Dinamo

În minutul 81, Claudiu Petrila s-a accidentat, iar imediat după ce a fost scos de pe teren fiind cărat, la propriu, de staff-ul medical al giuleștenilor, a fost surprins de camerele TV izbucnind în plâns pe bancă .

La două zile de la eșecul cu Dinamo, Rapid a revenit cu un comunicat despre Claudiu Petrila în care a evidențiat că medicii au stabilit diagnosticul accidentării: leziune musculară.

În acest sens, Claudiu Petrila va fi indisponibil restul sezonului. Rămâne de văzut când va reveni la echipa pregătită de Costel Gâlcă.

”Buletin medical. Accidentat în meciul cu Dinamo, Claudiu Petrila a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune musculară.

Din păcate, Claudiu nu va mai fi disponibil în acest sezon, iar durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Claudiu!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.