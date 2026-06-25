Giuleștenii le-au plătit celor de la CFR Cluj pentru serviciile atacantului lateral nu mai puțin de 750.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe Claudiu Petrila la 1,8 milioane.

Acum, valoarea sa este aproape dublă, iar Transfermarkt îi oferă o cotă de 2,5 milioane de euro. Apogeul său este de 2,7 milioane de euro, cotă pe care a bifat-o în urmă cu câteva luni, înainte să se accidenteze.

Claudiu Petrila și-a decis viitorul: ”Ceva bun pentru mine”

Prezent în lotul Rapidului la reunirea de pe 15 iunie, se pare că Petrila va începe și noul sezon în echipamentul giuleștenilor. Fotbalistul a evidențiat că nu se gândește la nicio mutare și că e cu gândul doar la gruparea din Grant.

Petrila nu exclude însă posibilitatea să plece pe viitor, în străinătate. A sugerat că nu se gândește la bani și că vrea doar să facă performanță.

”Bagajele nu sunt făcute, sunt la Rapid, nu știu de nimic, de nicio discuție până acum. Sunt cu gândul aici și vreau să facem un sezon foarte bun. De Rapid e foarte greu să te saturi, e un sentiment foarte frumos să fii aici, să joci cu așa suporteri în tribună, e greu să te saturi în acest moment.

Nu mă gândesc la transfer, dar pe viitor dacă e să fie ceva mai bun pentru mine, pentru familie mea și pentru club, voi face pasul probabil.

(n.r. despre viitoarea destinație) Nu sunt la vârsta la care să mă gândesc la foarte mulți bani, vreau să fac performanță, să iau și trofee și mai târziu mă voi axa pe bani. E frumos să joci în Europa, să călătorești în alte țări, e un sentiment frumos”, a spus Claudiu Petrila, potrivit Prima Sport.

Cifrele lui Claudiu Petrila