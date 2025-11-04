Situație complicată pentru Louis Munteanu la CFR Cluj: „Execrabil! Să plece de la 1 ianuarie!”

CFR Cluj se află pe locul 13 în Superliga și are 13 puncte în 15 partide. Ardelenii nu au mai câștigat în campionat de patru etape, iar în runda trecută au pierdut pe terenul lui Dinamo, scor 1-2.
Nici situația lui Louis Munteanu nu este mai bună, atacantul de 23 de ani a ratat mai multe meciuri din acest sezon și este departe de jucătorul care era în stagiunea trecută.
Raul Rusescu dă vina pe CFR Cluj în cazul lui Louis Munteanu
Louis Munteanu a ratat un transfer în această vară din cauza cerințelor mult prea ridicate ale patronului Ioan Varga.
Raul Rusescu e de părere că ardelenii au gestionat foarte prost situația tânărului atacat și de părere că ar fi mai bine pentru el să plece în această iarnă.
„Ce se întâmplă cu Louis Munteanu ar trebui studiat de toți managerii, directorii sportivi și antrenorii din Liga 1. Cum a gestionat CFR această situație - dezastruos! Nu e doar vina jucătorului, e și a clubului. În primul rând, vina clubului.
Dacă te uiți la meciul cu Dinamo, din momentul în care a intrat Louis, a fost singurul jucător al CFR-ului care a plecat în adâncime, care a cerut mingea.
Dacă era Louis Munteanu din sezonul trecut, îi mai pasa lui Emerllahu? Îi dădea un șiret exterior la colțul lung de nici n-o vedea portarul! Au gestionat execrabil situația unui jucător cu o calitate foarte bună. Cel mai bun lucru pentru Louis Munteanu ar fi ca la 1 ianuarie să plece, să facă orice pentru a pleca”, a spus Raul Rusescu, conform GSP.ro.
Atacantul lui CFR are două goluri și trei pase decisive, în 15 meciuri jucate pentru echipa clujeană.
Louis Munteanu este cotat la 5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.