Situație complicată pentru Louis Munteanu la CFR Cluj: „Execrabil! Să plece de la 1 ianuarie!”

CFR Cluj se află pe locul 13 în Superliga și are 13 puncte în 15 partide. Ardelenii nu au mai câștigat în campionat de patru etape, iar în runda trecută au pierdut pe terenul lui Dinamo, scor 1-2.

Nici situația lui Louis Munteanu nu este mai bună, atacantul de 23 de ani a ratat mai multe meciuri din acest sezon și este departe de jucătorul care era în stagiunea trecută.



Raul Rusescu dă vina pe CFR Cluj în cazul lui Louis Munteanu



Louis Munteanu a ratat un transfer în această vară din cauza cerințelor mult prea ridicate ale patronului Ioan Varga.

Raul Rusescu e de părere că ardelenii au gestionat foarte prost situația tânărului atacat și de părere că ar fi mai bine pentru el să plece în această iarnă.