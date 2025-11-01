Un club din MLS este gata să plătească șapte milioane de euro pentru atacantul de 25 de ani.

Ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

Becali spune că, în funcție de situația din clasament, ar putea lua în considerare să renunțe în iarnă la Bîrligea și să plătească o sumă mai mică în schimbul lui Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj.

”Am 7 milioane pe Bîrligea, nu vreau să-l dau. La ora asta nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea treuie să dea goluri. E altceva (n.r. dacă FCSB revine pe pozițiile de play-off până în iarnă), că îl dau pe ăsta cu 8-10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3 milioane, poate omul vrea mai mult.

Dau 3 și acum pe loc, chiar dacă nu joacă. Dau 3 milioane și-l iau la iarnă. Este din America, din MLS (n.r. oferta). E jucătorul care nu se transferă acum, n-avea rost să comentez negocierea. El e un jucător care impresionează în anumite momente, inventează goluri”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.