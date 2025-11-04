În fotbalul nostru intern de un nivel scăzut – dovadă ce fac echipele din Superliga în cupele europene – Louis Munteanu e un fel de „chior în țara orbilor“. Pentru că e bătaie mare pe un atacant pe care Fiorentina l-a avut în curte, dar pe care l-a cedat, la CFR Cluj, ajungând la concluzia că nu e de Serie A.

Drama lui Louis Munteanu (23 de ani) e că, la ora actuală, nu e nici măcar de nivelul Superligii! Pentru că are un gol (!) în nouă apariții. Dat pe 5 octombrie, într-o victorie cu Hermannstadt (2-1). Și, totuși, Louis Munteanu e evaluat de CFR la vreo 18 milioane de euro! Cum niciun club din străinătate n-a putut fi convins să plătească o asemenea sumă, în vară, a prins contur, din ce în ce mai mult, posibila trecere a jucătorului, la FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit ce salariu a cerut Louis Munteanu

Un asemenea transfer, dacă s-ar realiza, ar veni după cel al lui Bîrligea, un alt golgheter al CFR-ului care a ajuns în lotul FCSB-ului. Doar că, cel puțin deocamdată, afacerea Louis Munteanu e îngreunată de pretențiile financiare ale clubului, dar și de cele pe care le are jucătorul, în privința contractului său. În dialog cu Digi Sport, Gigi Becali a dezvăluit ce ar cere atacantul de 23 de ani pentru a semna cu FCSB.

„Louis Munteanu îți cere 60.000 de euro pe lună, tu îi dai? Păi, tu îți distrugi toată șandramaua. Ce faci cu ceilalți jucători? Nu poți să-i dai 60.000 de euro, că după vine Bîrligea sau Olaru... Tănase ia mai mult. El ia 30.000 pe lună, dar are bonusuri. El (n.r. – Louis Munteanu) a zis că vrea mai mult, că vrea mai mulți bani decât toți, inclusiv Tănase. A zis că vrea să fie numărul 1. Și dacă, de exemplu, în seara asta cazi la pace cu el pe 45.000, a doua zi îți cere 60.000, iar a treia vrea și mai mult? Păi, așa fac și eu (n.r. - încheie negocierile). La revedere! Înseamnă că Domnul nu e de acord și cu asta basta!“, a spus Gigi Becali.

