Luni seară, Gigi Becali a lăsat de înțeles că este măcar parțial adevărată informația potrivit căreia ar oferi 4,5 milioane de euro pentru transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj.
Andrei Cristea: "Munteanu și Emerllahu, la FCSB? Ar fi o lovitură de proporții"
Gigi Becali a transmis că are o convenție cu omologul de la CFR Cluj, Ioan Varga, astfel că nu a dorit să confirme sau să infirme interesul pentru Munteanu și Emerllahu. Totuși, patronul lui FCSB a vorbit despre salariul uriaș pe care l-ar putea pretinde atacantul.
Întrebat despre mutările puse la cale de FCSB, Andrei Cristea (41 de ani) s-a arătat impresionat. Fostul atacant al echipei patronate de Gigi Becali, acum antrenor la Concordia Chiajna, a vorbit și despre cum a reușit campioana să ajungă la astfel de sume investite în transferuri.
"Ar fi o lovitură de proporții dată de FCSB (n.r - transferurile lui Munteanu și Emerllahu). Sunt doi jucători foarte bine cotați și cu un preț destul de piperat. Este meritul FCSB-ului că are posibilitatea să investească, are curajul să fac lucrul ăsta.
Investesc, joacă în cupele europene, produc bani, vând jucători mai departe și întotdeauna au ieșit pe plus. Au avut pricepere și organizare", a spus Andrei Cristea, într-un interviu pentru PRO TV.
Gigi Becali: "Atât vă spun: sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre"
Întrebat la Digisport dacă este adevărată informația potrivit căreia ar fi oferit 4,5 milioane de euro pentru a-i transfera la FCSB pe atacantul Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (23 de ani), Gigi Becali a refuzat să confirme sau să infirme.
"Atât vă spun. Eu sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem. Nu pot să spun ce am negociat. Perioadă de transferuri e în ianuarie.
Sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mintă, iar Nelu Varga e prietenul meu și nu pot să răspund la întrebările astea.
Emerllahu? E jucător valoros, e tânăr, jucător de perspectivă. Oricât de sincer aș fi, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun.
N-are rost să vorbim. Voi puteți să aflați multe. Sunt niște lucruri pe care nu le pot confirma sau infirma. Nu pot confirma pentru că e o chestiune de loialitate față de un partener de afaceri și de un prieten.
Dacă cere Louis Munteanu 60.000 de euro pe lună, îi dai? Să zicem că facem gestul ăsta. În momentul ăla, ți-ai distrus toată șandramaua. Am banii, dar ce fac după cu ceilalți jucători? Nu poți să-i dai 60.000 pe lună. După vin Bîrligea sau Olaru...", a spus Gigi Becali.