Luni seară, Gigi Becali a lăsat de înțeles că este măcar parțial adevărată informația potrivit căreia ar oferi 4,5 milioane de euro pentru transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj.

Andrei Cristea: "Munteanu și Emerllahu, la FCSB? Ar fi o lovitură de proporții"



Gigi Becali a transmis că are o convenție cu omologul de la CFR Cluj, Ioan Varga, astfel că nu a dorit să confirme sau să infirme interesul pentru Munteanu și Emerllahu. Totuși, patronul lui FCSB a vorbit despre salariul uriaș pe care l-ar putea pretinde atacantul.



Întrebat despre mutările puse la cale de FCSB, Andrei Cristea (41 de ani) s-a arătat impresionat. Fostul atacant al echipei patronate de Gigi Becali, acum antrenor la Concordia Chiajna, a vorbit și despre cum a reușit campioana să ajungă la astfel de sume investite în transferuri.



"Ar fi o lovitură de proporții dată de FCSB (n.r - transferurile lui Munteanu și Emerllahu). Sunt doi jucători foarte bine cotați și cu un preț destul de piperat. Este meritul FCSB-ului că are posibilitatea să investească, are curajul să fac lucrul ăsta.

Investesc, joacă în cupele europene, produc bani, vând jucători mai departe și întotdeauna au ieșit pe plus. Au avut pricepere și organizare", a spus Andrei Cristea, într-un interviu pentru PRO TV.

