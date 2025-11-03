VIDEO EXCLUSIV "Lovitură de proporții dată de FCSB!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali este hotărât să investească masiv în transferurile de la FCSB din iarnă, iar primele nume vizate de campioană au fost dezvăluite.

TAGS:
Andrei CristeaFCSBCFR Clujlouis munteanulindon emerllahu
Din articol

Luni seară, Gigi Becali a lăsat de înțeles că este măcar parțial adevărată informația potrivit căreia ar oferi 4,5 milioane de euro pentru transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj.

Andrei Cristea: "Munteanu și Emerllahu, la FCSB? Ar fi o lovitură de proporții"

Gigi Becali a transmis că are o convenție cu omologul de la CFR Cluj, Ioan Varga, astfel că nu a dorit să confirme sau să infirme interesul pentru Munteanu și Emerllahu. Totuși, patronul lui FCSB a vorbit despre salariul uriaș pe care l-ar putea pretinde atacantul.

Întrebat despre mutările puse la cale de FCSB, Andrei Cristea (41 de ani) s-a arătat impresionat. Fostul atacant al echipei patronate de Gigi Becali, acum antrenor la Concordia Chiajna, a vorbit și despre cum a reușit campioana să ajungă la astfel de sume investite în transferuri.  

"Ar fi o lovitură de proporții dată de FCSB (n.r - transferurile lui Munteanu și Emerllahu). Sunt doi jucători foarte bine cotați și cu un preț destul de piperat. Este meritul FCSB-ului că are posibilitatea să investească, are curajul să fac lucrul ăsta.

Investesc, joacă în cupele europene, produc bani, vând jucători mai departe și întotdeauna au ieșit pe plus. Au avut pricepere și organizare", a spus Andrei Cristea, într-un interviu pentru PRO TV.

Gigi Becali: "Atât vă spun: sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre"

Întrebat la Digisport dacă este adevărată informația potrivit căreia ar fi oferit 4,5 milioane de euro pentru a-i transfera la FCSB pe atacantul Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (23 de ani), Gigi Becali a refuzat să confirme sau să infirme.

"Atât vă spun. Eu sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem. Nu pot să spun ce am negociat. Perioadă de transferuri e în ianuarie.

Sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mintă, iar Nelu Varga e prietenul meu și nu pot să răspund la întrebările astea.

Emerllahu? E jucător valoros, e tânăr, jucător de perspectivă. Oricât de sincer aș fi, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun.

N-are rost să vorbim. Voi puteți să aflați multe. Sunt niște lucruri pe care nu le pot confirma sau infirma. Nu pot confirma pentru că e o chestiune de loialitate față de un partener de afaceri și de un prieten.

Dacă cere Louis Munteanu 60.000 de euro pe lună, îi dai? Să zicem că facem gestul ăsta. În momentul ăla, ți-ai distrus toată șandramaua. Am banii, dar ce fac după cu ceilalți jucători? Nu poți să-i dai 60.000 pe lună. După vin Bîrligea sau Olaru...", a spus Gigi Becali.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Parlamentarii nu se decid cu c&acirc;ți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 &euro;/an
ULTIMELE STIRI
Robert Ilyeș, dezamăgit total după &icirc;nfr&acirc;ngerea clară cu Farul: &bdquo;Nu a mers și nu a funcționat nimic!&rdquo;
Robert Ilyeș, dezamăgit total după înfrângerea clară cu Farul: „Nu a mers și nu a funcționat nimic!”
Sorin C&acirc;rțu, sfat pentru Mirel Rădoi după egalul tensionat cu Rapid: &Icirc;i trebuie echilibru emoțional!
Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după egalul tensionat cu Rapid: "Îi trebuie echilibru emoțional!"
ACUM, pe VOYO: Sunderland - Everton 0-0 | Meci tare &icirc;n Premier League
ACUM, pe VOYO: Sunderland - Everton 0-0 | Meci tare în Premier League
&rdquo;Supărat pe Aioani?&rdquo; Reacția lui Victor Angelescu după gafa din Craiova - Rapid
”Supărat pe Aioani?” Reacția lui Victor Angelescu după gafa din Craiova - Rapid
Imaginea cu Chivu a explodat. Soția lui Javier Zanetti, comentariu genial: Ce a fost la noi acasă e nepublicabil!
Imaginea cu Chivu a explodat. Soția lui Javier Zanetti, comentariu genial: "Ce a fost la noi acasă e nepublicabil!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: Mă &icirc;ntrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Revoluția lui Contra! Șeicii se &icirc;ntreabă: A venit cu o baghetă magică? Cum a transformat o echipă de coșmar

"Revoluția" lui Contra! Șeicii se întreabă: "A venit cu o baghetă magică?" Cum a transformat o echipă de coșmar

Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut

Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut



Recomandarile redactiei
Imaginea cu Chivu a explodat. Soția lui Javier Zanetti, comentariu genial: Ce a fost la noi acasă e nepublicabil!
Imaginea cu Chivu a explodat. Soția lui Javier Zanetti, comentariu genial: "Ce a fost la noi acasă e nepublicabil!"
Sorin C&acirc;rțu, sfat pentru Mirel Rădoi după egalul tensionat cu Rapid: &Icirc;i trebuie echilibru emoțional!
Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după egalul tensionat cu Rapid: "Îi trebuie echilibru emoțional!"
Petrolul Ploiești &ndash; FC Botoșani 0-0! Testul maturității pentru moldoveni. Ricardinho, gest superb
Petrolul Ploiești – FC Botoșani 0-0! Testul maturității pentru moldoveni. Ricardinho, gest superb
ACUM, pe VOYO: Sunderland - Everton 0-0 | Meci tare &icirc;n Premier League
ACUM, pe VOYO: Sunderland - Everton 0-0 | Meci tare în Premier League
&rdquo;Supărat pe Aioani?&rdquo; Reacția lui Victor Angelescu după gafa din Craiova - Rapid
”Supărat pe Aioani?” Reacția lui Victor Angelescu după gafa din Craiova - Rapid
Alte subiecte de interes
FCU Craiova și-a găsit antrenor! Un fost dinamovist, gata să preia banca marilor rivali
FCU Craiova și-a găsit antrenor! Un fost dinamovist, gata să preia banca marilor rivali
Răspunsul lui Andrei Cristea c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă ar fi acceptat să antreneze la Dinamo&nbsp;
Răspunsul lui Andrei Cristea când a fost întrebat dacă ar fi acceptat să antreneze la Dinamo 
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!