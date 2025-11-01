Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Revenit în echipa lui CFR Cluj, Munteanu a intrat în repriza secundă și a pasat decisiv la golul lui Emerllahu. Dinamo a revenit însă în ultimele minute după reușitele lui Karamoko și Soro, iar ardelenii au suferit un nou eșec.

Basarab Panduru: "Mă lasă indiferent plânsul lui Munteanu"



Munteanu a fost foarte dezamăgit la interviuri, a spus că nu își imagina că va lupta pentru evitarea retrogradării cu CFR Cluj, iar în momentul în care reporterul i-a spus că are lacrimi în ochi a plecat din fața camerelor.



Basarab Panduru nu a fost deloc mișcat de lacrimile lui Louis. Fostul internațional nu a înțeles reacția atacantului de la CFR Cluj și a explicat care crede că este motivul real al supărării.



"Pe mine mă lasă indiferent plânsul ăsta. Dacă plângi, înseamnă că vrei? Trebuie să vrei în teren. Arată în teren! Fii primul care oprește adversarul. Înseamnă că vrea doar dacă plânge? Hai să plângă toți când pierd. Nu e pe plâns aici!



Aici e pe ce faci, pe bărbatul care trebuie să fii. Plângi unde vrei, dar nu aici. Nu dau doi bani pe plânsul ăsta, deloc nu mă impresionează. Mie mi se pare că la fotbal trebuie să faci ceea ce trebuie să faci, nu să dai vina pe alții, iar tu să nu faci ceea ce trebuie.



Nu mă impresionează absolut deloc. Eu înțeleg că el e supărat că a rămas la CFR. El e supărat că nu a plecat, nu pe rezultatul din seara asta", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

