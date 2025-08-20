OFICIAL Situație bizară în Superligă: a plecat de la Farul după două luni!

Situație bizară &icirc;n Superligă: a plecat de la Farul după două luni! Superliga
Jucătorul care a semnat cu Farul, la începutul verii, a fost anunțat deja la o altă formație.

Robert Sălceanu pleacă de la Farul după doar două luni

Este vorba despre Robert Sălceanu, care era anunțat ca nou jucător al Farului la începutul lunii iunie, iar acum a semnat cu Petrolul.

Fundașul stânga nu a apucat să debuteze în tricoul „marinarilor” din cauza unei accidentări, dar se pare că nici nu o va mai face pentru că formația ploieșteană a anunțat că s-a înțeles cu el.

Situația este una bizară din cauza perioadei foarte scurte petrecute de jucătorul de 21 de ani la echipa antrenată de Ianis Zicu.

„Bun venit, Robert Sălceanu!

Tânărul jucător Robert Sălceanu (21 ani) a semnat, astăzi, un acord cu FC Petrolul Ploiești, înțelegerea fiind valabilă pentru următoarele trei sezoane.

Născut la Călărași, Sălceanu evoluează pe postul de fundaș stânga, iar cariera și-a început-o la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării. Ulterior, a evoluat timp de trei sezoane și jumătate pentru Gloria Buzău, formație cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezențe în ultima ediție de campionat.

Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanța, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.

Fost international „U18”, „U19” și „U20”, noul coechipier al „lupilor” va reprezenta, astfel, o solutie în plus și pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula „Under”.”, s-a arătat pe pagina oficială de Facebook a „Lupilor Galbeni”.

Robert Sălceanu este produs al academiei Dunării Călărași și a mai evoluat pentru FC Buzău. 69 de partide a strâns fundașul lateral în tricoul buzoienilor.

