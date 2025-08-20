Robert Sălceanu pleacă de la Farul după doar două luni

Este vorba despre Robert Sălceanu, care era anunțat ca nou jucător al Farului la începutul lunii iunie, iar acum a semnat cu Petrolul.

Fundașul stânga nu a apucat să debuteze în tricoul „marinarilor” din cauza unei accidentări, dar se pare că nici nu o va mai face pentru că formația ploieșteană a anunțat că s-a înțeles cu el.

Situația este una bizară din cauza perioadei foarte scurte petrecute de jucătorul de 21 de ani la echipa antrenată de Ianis Zicu.