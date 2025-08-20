Dumitru Dragomir (79 de ani) aruncă o nouă "bombă" în fotbalul românesc și îl profilează pe Florin Tănase (30 de ani) drept cel mai potent financiar jucător din Superliga.



Fostul șef al LPF susține că starul de la FCSB nu este deloc afectat de criticile patronului Gigi Becali, având în derulare afaceri imobiliare de milioane de euro care îi asigură un confort financiar total.



Scos țap ispășitor de Gigi Becali după remiza cu Rapid, 2-2, Florin Tănase pare să nu bage în seamă reproșurile primite. Cel puțin așa susține Dumitru Dragomir, care a dezvăluit la Fanatik.ro că mijlocașul FCSB-ului este un adevărat magnat în afaceri imobiliare, cu o avere impresionantă.



"Îl doare la bască pe Tănase de Gigi Becali. Tănase și-a făcut interesul, și-a luat banii. Stă pe 5-6 milioane de euro banii lui, din construcții", a zis Dragomir.



Mai mult, fostul șef al Ligii a plusat și a oferit cifre concrete: "Are afaceri de 10 milioane de euro. Dintre fotbaliștii care joacă în România, cred că e cel mai bogat. Este un fotbalist milionar".



Dragomir: "E lipitoare. Ăștia reușesc în viață"



Fostul președinte al Ligii a povestit și un episod personal cu Florin Tănase, care i-a cerut o favoare legată de un teren pe care fostul oficial îl deține lângă șantierul fotbalistului. Dragomir îl descrie pe jucătorul de la FCSB drept un tip descurcăreț, pe care îl admiră pentru spiritul său antreprenorial.



"Mă sună și îmi spune: «Nea Mitică, trăi-ți-ar familia, am și eu o rugăminte la matale. Lasă-mă, bre, să îmi pun pământul scos pe pământul dumitale câteva luni, până îl pun la loc». Le-am zis: «Pune, mă, fratele meu, în octombrie să fie curat!». E lipitoare, ăștia reușesc în viață", a mai spus Dumitru Dragomir.

