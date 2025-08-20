FCSB, CFR, Dinamo sau U Cluj nu se regăsesc în top 6, iar podiumul e ocupat de echipe care au început sezonul excelent.

Universitatea Craiova e lider, cu 5 victorii și un egal, urmată de Rapid, tot neînvinsă, dar cu trei egaluri în cont.

UTA Arad completează podiumul, având același număr de puncte ca giuleștenii, dar un golaveraj inferior.

Sebastian Ghinga anunță surpriza din Superligă: „Joacă neașteptat de bine!”

Locul 4 e ocupat de Unirea Slobozia, echipă care s-a salvat de la retrogradare sezonul trecut.

Farul Constanța e pe 5, iar FC Botoșani închide topul 6, cu 9 puncte. În schimb, giganți precum CFR Cluj și FCSB se află abia pe locurile 12 și 13.

În exclusivitate pentru Sport.ro, Sebastian Ghinha a numit surpriza începutului de sezon. În opinia mijlocașului cu 88 de meciuri jucate în Superliga, ar fi vorba espre UTA Arad.

„Cred că UTA Arad. Cred că UTA va fi surpriza acestui campionat. Îmi place UTA. Anul acesta se prezintă neașteptat de bine!”, a declarat Ghinga pentru Sport.ro.

Cine este Sebastian Ghinga

La 38 de ani, Ghinga încă joacă fotbal, fiind căpitan la Agricola Borcea în Liga 3. Fost mijlocaș la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi sau Petrolul, el are 88 de meciuri bifate în Liga 1.

Băcăuanul promovat cu Petrolul și Sepsi și a fost unul dintre oamenii de bază ai Sportului, unde a strâns 63 de partide și 8 goluri.

În paralel cu cariera de jucător, Sebastian Ghinga antrenează grupa U17 la Academia CS Inter Galaxy din București și deține licența C obținută la școala FRF.


