EXCLUSIV Sebastian Ghinga anunță surpriza din Superligă: „Joacă neașteptat de bine!”

Sebastian Ghinga anunță surpriza din Superligă: &bdquo;Joacă neașteptat de bine!&rdquo; Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Superliga a început în forță, iar după primele 6 etape vedem deja câteva surprize majore în clasament.

TAGS:
Sebastian Ghingaagricola borceacs inter galaxyPetrolul PloiestiUTA Arad
Din articol

FCSB, CFR, Dinamo sau U Cluj nu se regăsesc în top 6, iar podiumul e ocupat de echipe care au început sezonul excelent.

Universitatea Craiova e lider, cu 5 victorii și un egal, urmată de Rapid, tot neînvinsă, dar cu trei egaluri în cont.

UTA Arad completează podiumul, având același număr de puncte ca giuleștenii, dar un golaveraj inferior.

Sebastian Ghinga anunță surpriza din Superligă: „Joacă neașteptat de bine!”

Locul 4 e ocupat de Unirea Slobozia, echipă care s-a salvat de la retrogradare sezonul trecut.

Farul Constanța e pe 5, iar FC Botoșani închide topul 6, cu 9 puncte. În schimb, giganți precum CFR Cluj și FCSB se află abia pe locurile 12 și 13.

În exclusivitate pentru Sport.ro, Sebastian Ghinha a numit surpriza începutului de sezon. În opinia mijlocașului cu 88 de meciuri jucate în Superliga, ar fi vorba espre UTA Arad.

„Cred că UTA Arad. Cred că UTA va fi surpriza acestui campionat. Îmi place UTA. Anul acesta se prezintă neașteptat de bine!”, a declarat Ghinga pentru Sport.ro.

Cine este Sebastian Ghinga

La 38 de ani, Ghinga încă joacă fotbal, fiind căpitan la Agricola Borcea în Liga 3. Fost mijlocaș la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi sau Petrolul, el are 88 de meciuri bifate în Liga 1.

Băcăuanul promovat cu Petrolul și Sepsi și a fost unul dintre oamenii de bază ai Sportului, unde a strâns 63 de partide și 8 goluri.

În paralel cu cariera de jucător, Sebastian Ghinga antrenează grupa U17 la Academia CS Inter Galaxy din București și deține licența C obținută la școala FRF. VEZI FOTO

  • Mg 2190
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FOTO: Captură Sport.ro / Ionuț Stoica

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
FIFA vrea o Cupă Mondială a Cluburilor la fiecare doi ani, &icirc;ncep&acirc;nd din 2029!
FIFA vrea o Cupă Mondială a Cluburilor la fiecare doi ani, începând din 2029!
Păcatul Emmei Răducanu: Mats Wilander știe ce a greșit britanica după c&acirc;știgarea US Open, la 18 ani
Păcatul Emmei Răducanu: Mats Wilander știe ce a greșit britanica după câștigarea US Open, la 18 ani
Scoruri care tot mai dor: Anca Todoni a pierdut o finală și a ratat calificarea la US Open 2025. C&acirc;te rom&acirc;nce vom avea &icirc;n turneu
Scoruri care tot mai dor: Anca Todoni a pierdut o finală și a ratat calificarea la US Open 2025. Câte românce vom avea în turneu
ULTIMELE STIRI
Alex Mitriță e rege &icirc;n China! Cifrele nebune adunate de winger-ul rom&acirc;n
Alex Mitriță e rege în China! Cifrele nebune adunate de winger-ul român
&bdquo;Torționarul&ldquo; lui Reghecampf: &bdquo;Un om sclipitor! Va face revoluție &icirc;n Sudan&ldquo;
„Torționarul“ lui Reghecampf: „Un om sclipitor! Va face revoluție în Sudan“
Florin Tănase &icirc;l vrea &icirc;napoi la FCSB: &bdquo;&Icirc;l așteptăm&rdquo;
Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB
Ianis Hagi e tătic! Soția fotbalistului rom&acirc;n a născut un băiețel
Ianis Hagi e tătic! Soția fotbalistului român a născut un băiețel
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Tragedie &icirc;n fotbal! Fost internațional, găsit mort &icirc;n casă: avea doar 40 de ani

Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă: avea doar 40 de ani

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: &rdquo;Este evident!&rdquo;

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: ”Este evident!”

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: &rdquo;Da, l-am luat&rdquo;

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, l-am luat”

Lovitură pentru Ianis Hagi! Decizia luată de Mircea Lucescu &icirc;naintea meciurilor cu Canada și Cipru

Lovitură pentru Ianis Hagi! Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Canada și Cipru

CITESTE SI
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!