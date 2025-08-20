EXCLUSIV Patronul din Superligă l-a taxat pe cel mai promițător jucător al formației sale: „E o problemă de atitudine”

Ovidiu Neacșu
Valeriu Iftime l-a taxat pe cel mai promițător jucător al său în urma prestației cenușii cu CFR Cluj.

FC Botoșani Superliga zoran mitrov CFR Cluj
FC Botoșani a remizat, scor 3-3, în Gruia, cu CFR Cluj. Meciul a avut loc în runda a șasea din Superliga.

Valeriu Iftime, nemulțumit de Zoran Mitrov

Patronul lui FC Botoșani a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV că nu este mulțumit de cum s-a prezentat Zoran Mitrov în acest start de sezon.

Jucătorul de 23 de ani este unul dintre favoriții lui Valeriu Iftime de la FC Botoșani, dar nu a jucat nici măcar un meci întreg în primele partide din Superligă.

(n.r. Ce se întâmplă cu Zoran Mitrov, nu a mai jucat de mult un meci întreg?) E treaba lui în primul rând, eu am vorbit cu Zoran. E o problemă de atitudine, pentru că eu știu că Leo (n.r. Leo Grozavu) îl prețuiește extraordinar, merită mult, dar depinde de el. 

În meciul cu CFR Cluj nu a avut realizări, un sfert de oră, jumătate de oră, cât joci trebuie să fii bun și să te vadă lumea, punct! Mailat a jucat prost, dar a dat un gol, a fost unde trebuie! El nu a dat niciun șut la poartă, nu poți să fii o repriză și să nu faci nimic, adică Mitrov este un tip talentat, dar trebuie să realizeze că talentul e una și viața de fotbalist e alta.

Dacă tratezi cu muncă imensă și cu seriozitate la fel de mare, atunci talentul ar putea să puncteze în viața ta cu ceva pozitiv.”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Aripa stânga, care a făcut parte din lotul naționalei României la EURO U21, are șase partide, un gol și o pasă decisivă la FC Botoșani în acest început se sezon.

600.000 de euro este cota lui Zoran Mitrov, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Valeriu Iftime a fost nemulțumit de jocul lui FC Botoșani

Iftime a criticat felul în care s-a prezentat echipa sa în partida cu CFR Cluj, chiar dacă rezultatul obținut de FC Botoșani a fost unul excelent. 

Omul de afaceri l-a lăudat pe portarul Giannis Anestis pentru intervențiile salvatoare din Gruia.

„Prima repriză a fost proastă din punctul meu de vedere și meciul în final a fost un meci prost, pentru că dacă nu era portarul (n.r. Giannis Anestis) ne nimiceau pur și simplu. Adică un meci în care să ai trei-patru ocazii, iar una să fie ocazia campionatului, iar portarul să o scoată, înseamnă că ori sunt ăia prea proști, ori portarul e prea bun, ori e o combinație. Rezultatul este prea bun pentru noi la ce am jucat ieri.”, a spus patronul lui FC Botoșani despre remiza cu CFR Cluj.

Transferurile făcute de FC Botoșani

Antrenor - Leo Grozavu (confirmat)

Veniri - Andrei Dumitru (FC Toronto II / gratis), Mykola Kovtalyuk (Kolos Kovalivka / gratis), Djibril Diaw (Bordeaux / gratis), Miguel Munoz (Piast Gliwice / gratis), Mihai Bordeianu (Poli Iași / gratis), Sebastian Mailat (Sepsi / gratis), Riad Suta (GOSK Gabela / gratis), Andrei Dumiter (UTA Arad / gratis), Antonio Dumitru (SR Brașov / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Răzvan Creț (Minaur Baia Mare), Narcis Ilaș (Ceahlăul), Bogdan Filip (Cetatea Suceava), Șerban Tomache (Șomuz Fălticeni), Denis Ștefan (Gloria Ultra), Codrin Cărăușu (Rădăuți)

Plecări - Adi Chică-Roșă (Petrolul / gratis), Patricio Matricardi (Persib / gratis), Jaly Mouaddib (Aradippou / gratis), Daniel Celea (Chindia / gratis), Alin Șeroni (Poli Iași / gratis), Ale Diez (Stal Mielec / gratis), Alexandru Albu (Chindia / gratis), George Sorodoc (Buc. Rădăuți / împrumutat), Paul Iacob (Rapid / împrumut expirat), Robert Filip (CFR Cluj / împrumut expirat), Damian Cimpoeşu (Sănătatea Cluj / împrumut expirat)

