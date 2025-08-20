FC Botoșani a remizat, scor 3-3, în Gruia, cu CFR Cluj. Meciul a avut loc în runda a șasea din Superliga.

Valeriu Iftime, nemulțumit de Zoran Mitrov

Patronul lui FC Botoșani a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV că nu este mulțumit de cum s-a prezentat Zoran Mitrov în acest start de sezon.

Jucătorul de 23 de ani este unul dintre favoriții lui Valeriu Iftime de la FC Botoșani, dar nu a jucat nici măcar un meci întreg în primele partide din Superligă.

„(n.r. Ce se întâmplă cu Zoran Mitrov, nu a mai jucat de mult un meci întreg?) E treaba lui în primul rând, eu am vorbit cu Zoran. E o problemă de atitudine, pentru că eu știu că Leo (n.r. Leo Grozavu) îl prețuiește extraordinar, merită mult, dar depinde de el.

În meciul cu CFR Cluj nu a avut realizări, un sfert de oră, jumătate de oră, cât joci trebuie să fii bun și să te vadă lumea, punct! Mailat a jucat prost, dar a dat un gol, a fost unde trebuie! El nu a dat niciun șut la poartă, nu poți să fii o repriză și să nu faci nimic, adică Mitrov este un tip talentat, dar trebuie să realizeze că talentul e una și viața de fotbalist e alta.

Dacă tratezi cu muncă imensă și cu seriozitate la fel de mare, atunci talentul ar putea să puncteze în viața ta cu ceva pozitiv.”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Aripa stânga, care a făcut parte din lotul naționalei României la EURO U21, are șase partide, un gol și o pasă decisivă la FC Botoșani în acest început se sezon.

600.000 de euro este cota lui Zoran Mitrov, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.