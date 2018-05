"Situatia e DELICATA!" Impresarul lui Alibec a vorbit despre viitorul atacantului: "In trecut FCSB nu a vrut sa auda de varianta asta, acum cred ca sunt deschisi!" Unde poate ajunge

Denis Alibec este nevoit sa isi gaseasca o noua echipa in acesta vara. Nu mai este dorit la FCSB.

Alibec este considerat principalul vinovat pentru faptul ca FCSB a ratat titlul pentru al treilea an consecutiv. Imediat dupa ce CFR a fost incoronata campioana, Gigi Becali a anuntat ca Alibec nu mai are viitor la echipa.

Florin Lovin, impresarul lui Alibec, sustine ca deocamdata nu are nicio oferta concreta pentru jucator. In trecut, Lovin a fost contactat pentru a negocia imprumutul lui Alibec, insa FCSB nu a luat in calcul o asemenea varianta. Acest lucru s-ar putea schimba in vara.

"Eu, cat am fost la Steaua, 5 ani, m-a dat de 10 ori 'afara' si am jucat 5 ani si zeci de meciuri in cupele europene. Stim bine ca patronul Stelei face declaratii la cald. Dupa, le regreta. Insa legat de Denis, situatia e mai delicata, trebuie sa fie o despartire. Speram noi sa fie intr-un campionat cat mai bun si asteptam. Deocamdata, din ce stiu si la ce am avut control, nu a avut o oferta concreta scrisa pentru Denis. Au fost multe contacte pentru imprumut. Steaua nu voia sa auda, acum sunt deschisi, probabil, si la aceasta varianta", a declarat Lovin pentru TelekomSport.

Intrebat daca Alibec ar putea ajunge la o alta echipa din Liga 1, Lovin a raspuns: "Mi-e greu sa cred. Singura echipa care investeste masiv si care poate sa suporte un salariu ar fi CFR. Deci, singurele echipe care se bat de la egal la egal sunt Steaua si CFR".