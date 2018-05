"Ei l-au stricat pe Alibec!" Momentul care a INNEBUNIT vestiarul FCSB! Ce s-a intamplat

Stelistii s-au autodistrus dupa calificarea in play-off-ul Champions League.

Asta crede Mirel Radoi, fostul capitan si antrenor al Stelei. Radoi spune ca Alibec a devenit o problema pentru ca i s-a permis asta.

"Eu cred ca ei au fost primii care l-au stricat pe Alibec. In momentul in care s-a reusit intrarea in play-off-ul Champions League, s-a putut face orice la echipa. Asta pentru ca s-a asigurat bugetul. Problemele de comportament la nivel de grup sau individual ar fi trebuit pastrate in sanul echipei. Nu e normal sa iasa patronul sa spuna ce face Alibec. Toate aceste lucruri amplifica problemele din vestiar.

Sa nu uitam ca Alibec a dat pasa decisiva pentru golul lui Planic din meciul cu CFR. Dupa ce l-a jignit pe Dica, eu as fi pus conditia ori eu, ori el. Asa e cel mai simplu. Dar el, dupa cateva meciuri bune, a putut saf aca orice. I s-a permis tot! Atunci, normal ca-i iei antrenorului din autoritate. Indiferent ce s-ar intampla, jucatorul o sa spuna ca are sustinere de sus. CFR a fost o echipa, FCSB a ramas cu individualitatile", a spus Radoi la Telekom Sport.