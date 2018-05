Drum deschis pentru schimbul verii in fotbalul romanesc: Alibec in Rusia, Ivan in Liga I. Cinci motive pentru care mutarea nu pare deloc SF

Denis Alibec si Andrei Ivan trebuiau sa fie vedetele nationalei Romaniei, dar niciunul dintre ei n-a reusit pana acum sa se apropie macar de nivelul asteptarilor fanilor.

Denis Alibec si Andrei Ivan, doi dintre fotbalistii romani in care oamenii de fotbal si toti microbistii isi puneau mari sperante in vederea urmatoarelor campanii ale echipei nationale, au avut parte de sezoane dezastruoase. Primul dintre ei a devenit un jucator problematic pentru FCSB, marcand un singur gol intr-un intreg sezon al Ligii I. De cealalta parte, transferat cu surle si trambite in Rusia, la Krasnodar, pe 4 milioane de euro, Ivan a jucat doar 25 de minute in liga rusa!

Pentru Alibec si Ivan pare sa urmeze o vara a schimbarilor. Primul are mari sanse sa fie vandut de FCSB, dupa ce Becali a scazut pretentiile de la "zeci de milioane" la doar 1.7 milioane. Al doilea a ajuns pe lista plecarilor de la Krasnodar, fiind propus pentru vanzare sau macar imprumut.

Potrivit impresarului Arcadie Zaporojanu, care il reprezinta si pe Mircea Lucescu si care este un cunoscator al fotbalului rus, Alibec se afla pe radarul a trei echipe din Rusia. Pe de alta parte, Ivan este una dintre fostele tinte ale lui Gigi Becali.

Schimbul Alibec - Ivan, intre SF si realitate

Iata cinci motive pentru care un schimb Alibec - Ivan nu pare o mutare imposibila in aceasta vara.

1. Denis Alibec are parte de "interes concret" din Rusia

Impresarul Arcadie Zaporojanu a spus astazi ca este in contact cu trei echipe din primele 10 clasate ale campionatului Rusiei, toate fiind interesate de Alibec. FK Krasnodar, echipa lui Ivan, a terminat pe locul 4, dar nu a stat extraordinar la capitolul atacanti in acest sezon. Cel mai bun om de atac a fost Smolov, cu 14 goluri. Al doilea atacant al echipei, Wamberto, a dat doar 3 goluri, iar Ignatyev a dat doua.

2. Rusii i-au scazut pretul lui Ivan la doar 1.5 milioane. Aproape cat al lui Alibec

Pe de alta parte, sursele www.sport.ro spun ca rusii de la Krasnodar au inceput sa se gandeasca la vanzarea lui Andrei Ivan. Pretul romanului a scazut la doar 1.5 milioane de euro si Krasnodar n-ar spune "nu" nici unei variante de imprumut, cu o clauza de cumparare definitiva la aceeasi valoare.

3. Gigi Becali l-a dorit mult pe Ivan

Andrei Ivan a fost una dintre tintele lui Gigi Becali, patronul FCSB vorbind de mai multe ori deschis despre intentia de a-l transfera pe varful oltean. Nici Craiova, la momentul respectiv, nici Ivan nu au vrut, insa, sa auda despre aceasta varianta.

4. Alibec nu mai are viata la FCSB

Pe de alta parte, Becali nu-l mai are deloc la inima pe Denis Alibec, despre care considera ca s-a comportat iresponsabil in acest sezon si ca este pe un drum al autodistrugerii. Patronul formatiei ros-albastre vrea sa scape de Alibec.

5. Atat Ivan, cat si Alibec au nevoie neaparata de schimbare

Andrei Ivan a jucat doar 25 de minute intr-un sezon, in timp ce Alibec a jucat mai mult, dar degeaba: a marcat un singur gol in Liga I. Pentru fiecare dintre ei, o mutare pare cea mai buna varianta in acest moment.