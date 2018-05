ULTIMA ORA | Interes concret pentru Alibec! Impresarul lui Mircea Lucescu discuta transferul: "Sunt doua-trei echipe care il vor"

Gigi Becali vrea sa cu orice pret sa scape de Denis Alibec, atacant care l-a dezamagit in ultimul an.

Becali visa sa incaseze mai mult de 10 milioane de euro in schimbul lui Alibec, dar acum s-ar multumi si cu 1.7 milioane.

Impresarul Arcadie Zaporojanu, care il reprezinta pe Mircea Lucescu, este unul dintre oamenii care il pot scapa pe Becali de Alibec.

Agentul anunta ca este in contact cu mai multe cluburi din Rusia, trei echipe fiind interesate de transferul atacantului!

"Interesul pentru Denis Alibec este foarte clar. Suma de 1.7 milioane euro este mai mult decat accesibila pentru un fotbalist cum este Denis Alibec. Sunt doua-trei echipe care il vor, dar nu le pot spune acum. Sunt echipe din partea superioara a clasamentului Rusiei. Oricum, nu vrem sa il transferam doar de dragul de a-l transfera. Este important sa aiba o relatie buna cu antrenorul, sa-l cunoasca. Nu am interes sa-l duc la un club unde sa nu confirme si sa-mi stric relatia", a spus Arcadie Zaporojanu pentru Ziare.com

In timp ce Alibec ar putea lua drumul Rusiei, Andrei Ivan este pe cale sa isi ia la revedere de la Krasnodar. Rusii vor sa-l vanda pe jumatate din banii pe care i-au dat in schimbul sau acum un an (DETALII AICI).