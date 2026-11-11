Ultimul său meci a fost finala (câştigată) de la Wimbledon. De atunci, Jannik Sinner se recuperează după o accidentare la genunchiul drept. Turneul Masters de la Torino (15-22 noiembrie) se va desfăşura fără italian, de două ori campion în exerciţiu.

Jannik Sinner: „Mai vreau să joc încă 10, 15 ani”

Într-un interviu acordat Sky Sport, citat de „La Dernière Heure”, numărul 2 mondial oferă veşti liniştitoare: „Mă simt bine. Facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca eu să mă pot întoarce pe teren cât mai repede posibil. Sunt înconjurat de o echipă puternică şi respectăm toate protocoalele necesare pentru a reveni cât mai curând. ”

El ţinteşte circuitul australian de la începutul anului 2027, după un an 2026 întrerupt prea repede (44 de victorii – 3 înfrângeri; 6 titluri). „Ultimele luni nu au fost uşoare, pentru că îmi lipseşte competiţia. Îmi lipseşte să intru pe teren şi să dau 100 %. Pur şi simplu îmi lipseşte tenisul. Dar, în prezent, este foarte important să am grijă de corpul meu, pentru că vreau să joc încă zece sau cincisprezece ani”, declară italianul.

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