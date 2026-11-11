„NU” pentru Premier League și a semnat cu Real Madrid: „A durat mai puțin de 48 de ore”

„NU” pentru Premier League și a semnat cu Real Madrid: „A durat mai puțin de 48 de ore” La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a dat lovitura!

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Din articol

La finalul lunii iulie, Real Madrid l-a transferat pe Carlos Espi (21 de ani), de la Levante. Atacantul spaniol, desemnat cel mai bun jucător sub 23 de ani din La Liga în sezonul precedent, a semnat un contract valabil până în 2031.

Fotbalistul era dorit și de mai multe cluburi din Premier League, printre care Brighton. Real Madrid a aflat însă că Espi avea o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro și a profitat rapid de oportunitate.

„Totul s-a rezolvat în mai puțin de 48 de ore”

Într-un interviu acordat pentru El Larguero, atacantul a explicat de ce nu a stat pe gânduri când a primit oferta madrilenilor.

„Cluburile din Premier League erau pregătite să mă transfere, dar apoi a apărut Real Madrid și nu am putut spune nu. Nu poți refuza Real Madrid. Totul s-a rezolvat în mai puțin de 48 de ore”, a declarat Espi.

Spaniolul a bifat 11 apariții pentru madrileni în acest sezon, toate din postura de rezervă. A strâns doar 51 de minute pe teren, dar a marcat de trei ori, adică o reușită la fiecare 17 minute!

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