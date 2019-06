Singurul mare transfer pregatit de FCSB in vara! Becali a facut anuntul: "Nu am cu cine sa-l schimb pe Coman!"

FCSB poate face o mutare in aceasta vara.

Gigi Becali a anuntat ca FCSB are nevoie de un atacant, care sa-l poata inlocui pe Florinel Coman.

Patronul FCSB a spus ca nu va mai vinde jucatori, insa trebuie sa gaseasca o solutie pentru acel post.

"E posibil sa mai vina, daca gasesc un jucator in care sa fac o investitie, investesc in el. Noua ne trebuie un atacant pe stanga sau varf de atac, o sa vedem, nu e neaparat. Un jucator ne trebuie, ca nu avem in locul lui Coman", a explicat Becali la PRO X.

Coman, pariul lui Becali pentru sezonul viitor

Chiar daca ii cauta un om care sa-l poata inlocui la nevoie, patronul stelist spune ca cel in care are cea mai mare incredere pentru sezonul viitor este Florinel Coman.

"Cel mai mult si cel mai mult anul asta eu cred in Coman. De Man nu mai vorbesc, ca el e consacrat. La Coman trebuie sa demonstreze. Se vede si la trupul lui", a declarat Gigi Becali la PRO X.