Transfer RATAT de FCSB! MM Stoica s-a opus! "Nu ma vrea el"!  Jucatorul a ajuns la o RIVALA

Fundasul Andrei Burca (26 de ani) era cat pe ce sa ajunga la FCSB, dar MM Stoica s-a opus. Valeriu Iftime a dezvaluit ca ros-albastrii au fost primii care s-au interesat de Burca.

"Nu stiu, dar din cate cred domnul Stoica s-a opus. Asta mi-a spus-o Burca: "Nu ma duc la FCSB, pentru ca nu ma vrea MM", a declarat Iftime pentru Prosport.

A vrut sa plece de la Botosani



Andrei Burca a vrut sa ii paraseasca pe FC Botosani dupa 3 sezoane si sa faca pasul la un nivel mai mare, iar conducerea clubului a fost de acord.

"Andrei a vrut sa plece si i-am spus: 'Andrei iti dau voie'. Am discutat cu un impresar si am spus sa cautam o echipa pentru el, sa ii dam drumul. La anul pe postul de fundas central vreau sa joc cu un jucator de 20 de ani care este la nivelul lui Andrei Burca si am nevoie sa joace asta si din motive U21. Ca atare nu pot sa il tin pe Burca, iar Miron nu poate fi de inlocuit. Am avut si o oferta pentru el de 400 de mii de euro acum trei zile, dar nu mai pleaca nimeni de la mine" a spus Valeriu Iftime

A picat transferul la FCSB



Valeriu Iftime a povestit cu lux de amanunte cum a cazut transferul lui Burca la FCSB si ce alte oferte a mai avut.

"La Andrei Burca am zis ok, ii dam drumul, daca nu joaca si il tin pana in iarna aici il nenorocesc pe copilul asta si am crezut ca il dau cu 200 de mii, cu 150 de mii de euro, acesta era target-ul meu. El a negociat cu impresarul ce a facut pe acolo si intr-o noapte, ma suna, era 12 noaptea, imi spune 'domnule Valeriu, sunt disperat, vreau sa plec'. A doua zi la 8 a fost la mine la birou, ca niciodata. I-am spus poate vrea FCSB sa te ia. Recunosc, l-am sunat pe domnul Becali si l-am intrebat. E prima data cand am dat eu telefon, de obicei suna el cand are nevoie de ceva. A spus 'O sa ma gandesc' si a ramas asa, nu am spus ca FCSB vrea sa il ia pe Burca. Mai asteptam putin, era o echipa din Liga a doua din Turcia, un impresar din Constanta spunea, dar a zis ca nu poate sa mai astepte si ca daca nu il semnez azi pierde. Am semnat. A zis ca se duce la Cluj, acolo e Bordeainu care a fost la noi si a spus ca sunt conditii bune. Primeste niste bani, mult mai multi, de trei ori cat avea la mine" a mai declarat Iftime pentru sursa citata

Andrei Burca la CFR Cluj



Andrei Burca (23 ani) vine la CFR de la FC Botosani, unde a reusit sa marcheze un gol in 25 de aparitii sezonul trecut. Este cotat la 750.000 euro potrivit transfermarkt.