Singurul jucator de la FCSB care a anuntat ca va fi titular cu o zi inaintea meciului: "Revin mai puternic!" Becali poate da unda verde mutarii de 2 milioane de euro

FCSB joaca in aceasta seara contra celor de la Poli Iasi, in deplasare.

Cu o zi inaintea partidei, Cristi Manea si-a anuntat prietenii virtuali ca va fi titular in meciul contra moldovenilor. Manea a postat pe contul sau de Facebook o imagine cu el, prezentarea partidei si mesajul: "Revin mai puternic!"

Manea ar fi trebuit sa fie titular la meciul din etapa trecuta, contra celor de la Voluntari, dar partida a fost amanata din pricina conditiilor meteo.

Gigi Becali a anuntat ca ultimele partide ramase pana pauza de iarna il vor ajuta sa ia o decizie in privinta lui Manea. Adus in vara si prezentat drept cel mai important transfer, internationalul roman nu a reusit sa se impuna la FCSB. Din cele doar 74 de minute jucate pana acum, Becali nu a reusit sa isi dea seama daca Manea merita sa ii fie activata clauza de cumparare definitiva in valoare de 2 milioane de euro.