INCREDIBIL! Nu prinde primul 11 la FCSB, dar e FUNDASUL ANULUI in Romania! A jucat un SINGUR meci in campionat de pe 19 mai pana azi

Din articol Premiile acordate la Gala Fotbalului Romanesc

Nu l-a convins pe Becali, dar a reusit sa impresioneze juriul care a dat premiile de la gala Fotbalului Romanesc.

Cristi Manea a fost desemnat fundasul anului in aceasta seara!

Stelistul a jucat un singur meci pentru FCSB de la startul sezonului. Din 19 mai pana astazi, are doar 74 de minute in teren. Ros-albastrii il vad titular in banda dreapta pe Valentin Cretu, asa ca Manea trebuie sa-si astepte randul.

Victoria lui Manea vine in mare parte datorita prestatiei de la Europeanul U21, unde a ajuns pana in semifinale alaturi de nationala Romaniei, condusa de Mirel Radoi. Pentru titlul de fundasul anului, Manea s-a luptat cu Nedelcearu si Rus. Ambii au facut pasul catre nationala mare dupa Euro si au fost chiar titulari in jocurile decisive cu Norvegia si Suedia, insa n-au putut sa-i ia fata lui Manea (22 de ani).

Antrenorul anului - Razvan Lucescu

Fotbalistul anului - George Puscas

Portarul anului - Ionut Radu

Fundasul anului - Cristi Manea

Mijlocasul anului - Ciprian Deac

Atacantul anului - George Puscas

Stranierul anului - Billel Omrani

Cel mai bun tanar jucator al anului - Valentin Mihaila

Performanta anului in fotbal - Mirel Radoi