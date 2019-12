POLI IASI - FCSB | Surprize URIASE pregatite de Vintila in primul 11! Cum ar putea arata FCSB in partida cu Iasiul lui Teja

Din articol Cum ar putea arata FCSB in meciul cu Poli Iasi:

Vintila a pregatit mai multe surprize pentru partida de maine seara, de la ora 20:30 cu Poli Iasi.

FCSB va juca in deplasare la Iasi in etapa a 19-a a Ligii 1. Echipa antrenata de Bogdan Vintila ar fi trebuit sa joace sambata seara in fata celor de la Voluntari, dar meciul a fost amanat din cauza conditiilor nefavorabile a vremii. Inca nu s-a hotarat oficial cand va fi reprogramata partida, insa cel mai probabil va fi pe data de 18 decembrie.

FCSB se claseaza pe pozitia a 6-a in acest moment cu 27 de puncte dupa 17 etape, iar in cazul unei victorii s-ar apropia la 5 puncte de liderul CFR, insa vicecampioana Romaniei are un meci mai putin jucat. Bogdan Vintila a pregatit mai multe surprize pentru partida de maine. Sunt sanse foarte mari ca Manea sa fie titular, Cretu fiind suspendat.

Cum ar putea arata FCSB in meciul cu Poli Iasi:

Balgradean - Manea, Planic, Cristea, Soiledis - Ovidiu Popescu, Nedelcu, Oaida - Florinel Coman, Florin Tanase, Dennis Man