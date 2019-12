Da Craiova marea lovitura inaintea FCSB? Piturca anunta in ce conditii pleaca noua PERLA a oltenilor: "Daca vine Real si da 50 de milioane pe el nu se mai pune problema!"

La fel ca FCSB, Craiova spera sa dea o mare lovitura pe piata transferurilor.

Oltenii isi pun toate sperantele in pustiul Mihaila. Tanarul in varsta de 19 ani a avut o adevarata explozie pe final de an, cu goluri pentru Craiova si pentru echipa nationala de tineret, si spera sa prinda un transfer important in Vest.

Victor Piturca, managerul Craiovei, il tine cu picioarele pe pamant pe Mihaila. Deocamdata, tanarul jucator de atac nu pleaca nicaieri. Piturca ii da voie sa se transfere doar daca primeste o oferta uriasa de la Real Madrid sau alt club urias al Europei.

"Ma bucur pentru el, insa viata merge inainte. Mihaila nu a facut decat cateva jocuri bune, acum are si el responsabilitati, fiindca lumea asteapta foarte mult de la el, sa crească cat mai mult, fiindca numai jocurile fac sa se intample lucrul acesta. A avut doua, trei jocuri bune si uite unde a ajuns. Foarte repede te duci inapoi daca nu reusesti in continuare sa joci fiecare meci bine, sa marchezi goluri, sa dai pase de gol, deci asta trebuie sa faca el. Deocamdata, el nu pleaca, trebuie sa joace la Craiova, sa castige un titlu cu Craiova si pe urma poate sa plece. In acelasi timp, sigur, daca vine Real Madrid si de 50 de milioane pe el nu se mai pune problema", a declarat Victor Piturca in cadrul unei conferinte de presa.