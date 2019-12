A refuzat FCSB si a crezut ca da LOVITURA: soc pentru Pascanu! Petrescu: "E baiat excelent, dar nu poate face fata la ceea ce vreau eu"! Poate fi varianta GRATIS pentru Becali?

Dupa Hermannstadt 1-1 CFR Cluj, Dan Petrescu a avut un discurs categoric in privinta lui Alex Pascanu.

Fundasul anuntat ca o mare lovitura de campioana a jucat putin in acest sezon. Adus de la Leicester dupa un Campionat European excelent cu Romania U21, Pascanu e deja pe lista despartirilor la CFR. Dan Petrescu spune ca fotbalistul nu se ridica la nivelul pretentiilor sale. Alex a intrat in minutul 55, in locul lui Boli, si a facut hent in careu in finalul meciului. Sibiul a primit penalty si a egalat la 1.



Petrescu nu l-a menajat pe Pascanu la finalul partidei.

"Hermannstadt nu ne-ar fi egalat daca nu era acel hent. Ne-am facut singuri probleme in acest meci. Pascanu nu a jucat meciuri la seniori nici in Anglia la echipa mare. E un baiat excelent, vrea, dar nu poate face fata la ceea ce-mi doresc eu", a spus Super Dan.

Alex Pascanu, 21 de ani, are un singur meci ca titular in acest sezon si doua aparitii de pe banca. Pascanu e in continuare om de baza in nationala de tineret. Ar putea intra din nou in vizorul lui Gigi Becali in cazul in care CFR alege sa se desparta de el.