Deși FCSB a deschis scorul în minutul 10, după autogolul lui Juk Stonajev, clujenii au întors rezultatul prin golurile marcate de Oucasse Mendy (24), Jovo Lukic (40) și Issouf Macalou (57).

La finalul partidei, Becali și-a criticat dur majoritatea jucătorilor, însă doi fotbaliști au fost lăudați: Valentin Crețu și Andrei Duarte.

Duarte și Crețu au scăpat de furia lui Becali

Patronul roș-albaștrilor a spus că fundașul Duarte a fost lăsat „singur în război” în defensivă.

„Duarte e fotbalist. Nu are ce să facă. El nu e trei fundași centrali. Păi cui să îi dea? El e singur. Ce poate face omul? Ce să facă singur? L-ați lăsat singur în război!”, a declarat Becali la Prima Sport.

În schimb, despre Valentin Crețu, patronul FCSB a avut doar cuvinte de apreciere.

„Crețu, săracul, și-a dat viața. Ce pot să îi spun eu lui Crețu? Pot să spun eu ceva de Crețu? Eu nu am pretenții de la niciun jucător, niciodată. Pretenția mea este să nu joci la mișto, să nu îți bați joc”, a mai spus Becali.

În urma acestui rezultat, FCSB termină sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, ratând play-off-ul pentru prima dată de la introducerea acestui sistem în fotbalul românesc. De cealaltă parte, „U” Cluj a ajuns la 54 de puncte și a trecut temporar peste FC Dinamo București în clasament.