Scorul pe reprize a fost 5-5, 3-2, 3-2, 3-5.

Principalii marcatori pentru CSM Oradea au fost Gardasevic 5 goluri şi Gusarov 4.

În tur, campioana României s-a impus la limită, cu 14-13, iar acea victorie a fost decisivă în economia calificării în sferturile de finală.

CSM Oradea a început sezonul în Liga Campionilor, însă nu a trecut de grupa C, în care a obţinut rezultatele: 11-19 şi 5-17 cu FTC Budapesta, 14-7 şi 11-15 cu Primorac Kotor, 11-16 şi 13-17 cu AN Brescia.

De asemenea, în LEN Euro Cup au jucat Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, care au încheiat pe locul 4, ultimul, în grupa D, respectiv B.

news.ro