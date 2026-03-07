Marko Dugandzic și-a găsit echipă! Croatul a refuzat-o pe FCSB acum un an

Marko Dugandzic și-a găsit echipă! Croatul a refuzat-o pe FCSB acum un an
Fostul atacant al echipelor FC Rapid București, CFR Cluj și FC Botoșani este aproape de un nou angajament.

Marko DugandzicFc seoulLevski SofiaRapidFCSB
Atacantul croat de 31 de ani este așteptat să semneze cu Levski Sofia, liderul campionatului din Bulgaria.

Rămas liber de contract la începutul anului 2026, după despărțirea de FC Seoul, Dugandzic ar urma să parafeze înțelegerea cu gruparea bulgară dacă va trece cu bine vizita medicală, informează dsport.bg.

Dugandzic a refuzat-o pe FCSB acum un an

În trecut, atacantul a fost aproape să revină în SuperLiga. Gigi Becali a încercat să-l aducă la FCSB în perioada de mercato, însă croatul a refuzat oferta. Și cei de la FC Botoșani și-au manifestat interesul pentru el în această iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Cea mai bună perioadă a carierei sale a fost în Giulești. La Rapid, Dugandzic a marcat 28 de goluri și a oferit trei pase decisive în 48 de meciuri. Evoluțiile sale au atras transferul la Al-Tai, care a plătit aproximativ două milioane de euro în 2023.

Ulterior, atacantul a mai evoluat la FC Seoul, unde a adunat 37 de meciuri, cinci goluri și o pasă decisivă. De-a lungul carierei, croatul a mai jucat la NK Osijek, Ternana Calcio, Matera Calcio și FC Sochi.

În sezonul 2022/2023, Dugandzic a fost golgheterul SuperLiga, cu 18 goluri marcate. Potrivit Transfermarkt, atacantul are în prezent o cotă de piață de 800.000 de euro.

